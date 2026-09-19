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MLB 9月19日完整戰報

勝隊 比分 敗隊 勝投 (W) 敗投 (L) 救援成功 (SV) 備註 紅人 (CIN) 6：4 小熊 (CHC) Julian Aguiar Clay Holmes Emilio Pagan 海盜 (PIT) 8：5 皇家 (KC) Yohan Ramirez Nate Pearson Gregory Soto 釀酒人 (MIL) 6：5 金鶯 (BAL) Trevor Megill Grant Wolfram Chad Patrick 延長10局 守護者 (CLE) 5：3 運動家 (ATH) Joey Cantillo Scott Blewett Cade Smith 紅襪 (BOS) 4：2 光芒 (TB) Ranger Suarez Ian Seymour Erik Miller 大都會 (NYM) 6：3 費城人 (PHI) Zac Thornton Tim Mayza Dedniel Nunez 老虎 (DET) 11：8 白襪 (CHW) Drew Sommers Sean Newcomb Kenley Jansen 遊騎兵 (TEX) 7：1 藍鳥 (TOR) Trevor Williams Dylan Cease - 勇士 (ATL) 6：2 太空人 (HOU) Tyler Mahle Peter Lambert - 水手 (SEA) 5：4 落磯 (COL) Carlos Vargas Jordan Romano Andres Munoz 國民 (WSH) 9：1 紅雀 (STL) Cade Cavalli Kyle Leahy - 雙城 (MIN) 3：0 天使 (LAA) Connor Prielipp Grayson Rodriguez Travis Adams 教士 (SD) 8：2 馬林魚 (MIA) Nick Pivetta Cade Gibson - 洋基 (NYY) 9：2 響尾蛇 (ARI) Gerrit Cole Eduardo Rodriguez - 道奇 (LAD) 8：2 巨人 (SF) Tyler Glasnow Jason Foley -

客隊 主隊 時間 客隊先發 主隊先發 賠率盤口 (讓分/大小分) 老虎 白襪 01:10 AM 喬柏 (Jackson Jobe) 柏克 (Sean Burke) 白襪 -137 / 8 釀酒人 金鶯 04:05 AM 賈瑟 (Robert Gasser) 羅傑斯 (Trevor Rogers) 釀酒人 -135 / 8 紅襪 光芒 04:10 AM 托爾 (Payton Tolle) 培若塔 (Freddy Peralta) - 費城人 大都會 04:10 AM 潘特 (Andrew Painter) 史考特 (Christian Scott) 大都會 -125 / 8 運動家 守護者 06:10 AM 羅培茲 (Jacob Lopez) 拜比 (Tanner Bibee) 守護者 -186 / 8.5 小熊 紅人 06:40 AM 柏伊德 (Matthew Boyd) 洛杜洛 (Nick Lodolo) 小熊 -136 / 9.5 皇家 海盜 06:40 AM 卡麥隆 (Noah Cameron) 錢德勒 (Bubba Chandler) 海盜 -119 / 8 藍鳥 遊騎兵 07:05 AM 索利亞諾 (Jose Soriano) 昆崔爾 (Cal Quantrill) 藍鳥 -125 / 8 勇士 太空人 07:10 AM 霍姆斯 (Grant Holmes) 韋斯內斯基 (Hayden Wesneski) 太空人 -120 / 8.5 國民 紅雀 07:15 AM 阿爾瓦雷茲 (Andrew Alvarez) 麥葛瑞維 (Michael McGreevy) 紅雀 -132 / 8.5 水手 落磯 08:10 AM 米勒 (Bryce Miller) 菅野智之 (Tomoyuki Sugano) - 洋基 響尾蛇 08:10 AM 施利特勒 (Cam Schlittler) 普法特 (Brandon Pfaadt) 洋基 -146 / 7.5 馬林魚 教士 08:40 AM 培瑞茲 (Eury Perez) 麥茲 (Casey Mize) 教士 -157 / 8 巨人 道奇 09:10 AM 韋伯 (Logan Webb) 羅布雷斯基 (Justin Wrobleski) - 雙城 天使 09:38 AM 萊恩 (Joe Ryan) 戴特默斯 (Reid Detmers) 天使 -112 / 7

底特律老虎隊台灣旅美小將李灝宇今（19）日在作客芝加哥白襪隊的比賽中大放異彩，單場繳出5打數4安打、3分打點的「鐵支」成績單。他在第8局敲出價值連城的追平兩分砲，不僅帶領球隊克服最多6分的落後，以11：8逆轉收下勝利，這發全壘打更是他本季第10轟，正式超越張育成，成為台灣棒球史上首位在大聯盟單季達成雙位數全壘打的球員，另外，僅次於洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平（93安，2018年創下）。《NOWNEWS》以下為讀者整理今日大聯盟相關比賽結果和比賽情況。本場比賽李灝宇擔綱先發三壘手、打第9棒。老虎隊開局遭遇亂流，首局就狂丟6分，前3局打完以2：8大幅落後。然而，老虎隊與李灝宇並未放棄，自第5局起展開絕地大反攻。第5局上兩出局後，李灝宇揮出右外野平飛一壘安打，隨後靠著隊友麥克岡尼戈（Kevin McGonigle）的清壘三壘安打跑回分數。6局上李灝宇擊出中外野平飛二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊將比分追至6：8。第8局，在隊友瓦倫西亞（Enrique Valencia）遭觸身球保送上壘後，李灝宇面對白襪後援左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒掃出右外野方向兩分砲（擊球初速100.2英里、飛行距離362英尺），一舉將比分扳成8：8平手。老虎隊隨後攻勢再起，靠著格林（Riley Greene）的兩分砲單局狂灌5分逆轉。9局上臨去秋波，李灝宇再度敲出中外野平飛一壘安打，完成單場4安打的狂暴表現。賽後，李灝宇本季打擊成績攀升至打擊率2成64、上壘率0.320、長打率0.432。他大聯盟生涯首個完整賽季就達成單季10轟，正式打破張育成在2021年創下的9轟「台灣障礙」，豎立了全新的大聯盟台灣球員里程碑。在今日其他的大聯盟賽事方面，密爾瓦基釀酒人與巴爾的摩金鶯上演了一場激烈的跨聯盟交鋒，雙方一路鏖戰至延長賽，最終釀酒人在第10局以6：5險勝金鶯。此外，紐約大都會在主場以6比3擊退同區勁敵費城費城人；而辛辛那提紅人則以6：4力克芝加哥小熊，順利收下勝利。至於其他賽況，克里夫蘭守護者展現穩定戰力，以5：3擊敗奧克蘭運動家；波士頓紅襪則以4比2力退坦帕灣光芒。另外，匹茲堡海盜以8比5力克堪薩斯皇家，亞特蘭大勇士也在客場發揮出色，以6：2輕取休士頓太空人，為今日的賽事畫下句點。