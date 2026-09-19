底特律老虎隊台灣旅美小將李灝宇今（19）日在作客芝加哥白襪隊的比賽中大放異彩，單場繳出5打數4安打、3分打點的「鐵支」成績單。他在第8局敲出價值連城的追平兩分砲，不僅帶領球隊克服最多6分的落後，以11：8逆轉收下勝利，這發全壘打更是他本季第10轟，正式超越張育成，成為台灣棒球史上首位在大聯盟單季達成雙位數全壘打的球員，另外他也打破裴智桓的77安紀錄，成為亞洲球員在23歲或更年輕賽季第二多安打紀錄，僅次於洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平（93安，2018年創下）。《NOWNEWS》以下為讀者整理今日大聯盟相關比賽結果和比賽情況。
克服6分落後 李灝宇開轟率隊大逆轉
本場比賽李灝宇擔綱先發三壘手、打第9棒。老虎隊開局遭遇亂流，首局就狂丟6分，前3局打完以2：8大幅落後。然而，老虎隊與李灝宇並未放棄，自第5局起展開絕地大反攻。
第5局上兩出局後，李灝宇揮出右外野平飛一壘安打，隨後靠著隊友麥克岡尼戈（Kevin McGonigle）的清壘三壘安打跑回分數。6局上李灝宇擊出中外野平飛二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊將比分追至6：8。
第8局，在隊友瓦倫西亞（Enrique Valencia）遭觸身球保送上壘後，李灝宇面對白襪後援左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒掃出右外野方向兩分砲（擊球初速100.2英里、飛行距離362英尺），一舉將比分扳成8：8平手。老虎隊隨後攻勢再起，靠著格林（Riley Greene）的兩分砲單局狂灌5分逆轉。
李灝宇單場4安 打擊率攀升
9局上臨去秋波，李灝宇再度敲出中外野平飛一壘安打，完成單場4安打的狂暴表現。賽後，李灝宇本季打擊成績攀升至打擊率2成64、上壘率0.320、長打率0.432。他大聯盟生涯首個完整賽季就達成單季10轟，正式打破張育成在2021年創下的9轟「台灣障礙」，豎立了全新的大聯盟台灣球員里程碑。
釀酒人擊敗金鶯 持續保持國聯領先地位
在今日其他的大聯盟賽事方面，密爾瓦基釀酒人與巴爾的摩金鶯上演了一場激烈的跨聯盟交鋒，雙方一路鏖戰至延長賽，最終釀酒人在第10局以6：5險勝金鶯。此外，紐約大都會在主場以6比3擊退同區勁敵費城費城人；而辛辛那提紅人則以6：4力克芝加哥小熊，順利收下勝利。
至於其他賽況，克里夫蘭守護者展現穩定戰力，以5：3擊敗奧克蘭運動家；波士頓紅襪則以4比2力退坦帕灣光芒。另外，匹茲堡海盜以8比5力克堪薩斯皇家，亞特蘭大勇士也在客場發揮出色，以6：2輕取休士頓太空人，為今日的賽事畫下句點。
MLB 9月19日完整戰報
MLB 9月20日（週日）先發賽程與盤口資訊
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本場比賽李灝宇擔綱先發三壘手、打第9棒。老虎隊開局遭遇亂流，首局就狂丟6分，前3局打完以2：8大幅落後。然而，老虎隊與李灝宇並未放棄，自第5局起展開絕地大反攻。
第5局上兩出局後，李灝宇揮出右外野平飛一壘安打，隨後靠著隊友麥克岡尼戈（Kevin McGonigle）的清壘三壘安打跑回分數。6局上李灝宇擊出中外野平飛二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊將比分追至6：8。
第8局，在隊友瓦倫西亞（Enrique Valencia）遭觸身球保送上壘後，李灝宇面對白襪後援左投紐康柏（Sean Newcomb），一棒掃出右外野方向兩分砲（擊球初速100.2英里、飛行距離362英尺），一舉將比分扳成8：8平手。老虎隊隨後攻勢再起，靠著格林（Riley Greene）的兩分砲單局狂灌5分逆轉。
9局上臨去秋波，李灝宇再度敲出中外野平飛一壘安打，完成單場4安打的狂暴表現。賽後，李灝宇本季打擊成績攀升至打擊率2成64、上壘率0.320、長打率0.432。他大聯盟生涯首個完整賽季就達成單季10轟，正式打破張育成在2021年創下的9轟「台灣障礙」，豎立了全新的大聯盟台灣球員里程碑。
釀酒人擊敗金鶯 持續保持國聯領先地位
在今日其他的大聯盟賽事方面，密爾瓦基釀酒人與巴爾的摩金鶯上演了一場激烈的跨聯盟交鋒，雙方一路鏖戰至延長賽，最終釀酒人在第10局以6：5險勝金鶯。此外，紐約大都會在主場以6比3擊退同區勁敵費城費城人；而辛辛那提紅人則以6：4力克芝加哥小熊，順利收下勝利。
至於其他賽況，克里夫蘭守護者展現穩定戰力，以5：3擊敗奧克蘭運動家；波士頓紅襪則以4比2力退坦帕灣光芒。另外，匹茲堡海盜以8比5力克堪薩斯皇家，亞特蘭大勇士也在客場發揮出色，以6：2輕取休士頓太空人，為今日的賽事畫下句點。
|勝隊
|比分
|敗隊
|勝投 (W)
|敗投 (L)
|救援成功 (SV)
|備註
|紅人 (CIN)
|6：4
|小熊 (CHC)
|Julian Aguiar
|Clay Holmes
|Emilio Pagan
|海盜 (PIT)
|8：5
|皇家 (KC)
|Yohan Ramirez
|Nate Pearson
|Gregory Soto
|釀酒人 (MIL)
|6：5
|金鶯 (BAL)
|Trevor Megill
|Grant Wolfram
|Chad Patrick
|延長10局
|守護者 (CLE)
|5：3
|運動家 (ATH)
|Joey Cantillo
|Scott Blewett
|Cade Smith
|紅襪 (BOS)
|4：2
|光芒 (TB)
|Ranger Suarez
|Ian Seymour
|Erik Miller
|大都會 (NYM)
|6：3
|費城人 (PHI)
|Zac Thornton
|Tim Mayza
|Dedniel Nunez
|老虎 (DET)
|11：8
|白襪 (CHW)
|Drew Sommers
|Sean Newcomb
|Kenley Jansen
|遊騎兵 (TEX)
|7：1
|藍鳥 (TOR)
|Trevor Williams
|Dylan Cease
|-
|勇士 (ATL)
|6：2
|太空人 (HOU)
|Tyler Mahle
|Peter Lambert
|-
|水手 (SEA)
|5：4
|落磯 (COL)
|Carlos Vargas
|Jordan Romano
|Andres Munoz
|國民 (WSH)
|9：1
|紅雀 (STL)
|Cade Cavalli
|Kyle Leahy
|-
|雙城 (MIN)
|3：0
|天使 (LAA)
|Connor Prielipp
|Grayson Rodriguez
|Travis Adams
|教士 (SD)
|8：2
|馬林魚 (MIA)
|Nick Pivetta
|Cade Gibson
|-
|洋基 (NYY)
|9：2
|響尾蛇 (ARI)
|Gerrit Cole
|Eduardo Rodriguez
|-
|道奇 (LAD)
|8：2
|巨人 (SF)
|Tyler Glasnow
|Jason Foley
|-
|客隊
|主隊
|時間
|客隊先發
|主隊先發
|賠率盤口 (讓分/大小分)
|老虎
|白襪
|01:10 AM
|喬柏 (Jackson Jobe)
|柏克 (Sean Burke)
|白襪 -137 / 8
|釀酒人
|金鶯
|04:05 AM
|賈瑟 (Robert Gasser)
|羅傑斯 (Trevor Rogers)
|釀酒人 -135 / 8
|紅襪
|光芒
|04:10 AM
|托爾 (Payton Tolle)
|培若塔 (Freddy Peralta)
|-
|費城人
|大都會
|04:10 AM
|潘特 (Andrew Painter)
|史考特 (Christian Scott)
|大都會 -125 / 8
|運動家
|守護者
|06:10 AM
|羅培茲 (Jacob Lopez)
|拜比 (Tanner Bibee)
|守護者 -186 / 8.5
|小熊
|紅人
|06:40 AM
|柏伊德 (Matthew Boyd)
|洛杜洛 (Nick Lodolo)
|小熊 -136 / 9.5
|皇家
|海盜
|06:40 AM
|卡麥隆 (Noah Cameron)
|錢德勒 (Bubba Chandler)
|海盜 -119 / 8
|藍鳥
|遊騎兵
|07:05 AM
|索利亞諾 (Jose Soriano)
|昆崔爾 (Cal Quantrill)
|藍鳥 -125 / 8
|勇士
|太空人
|07:10 AM
|霍姆斯 (Grant Holmes)
|韋斯內斯基 (Hayden Wesneski)
|太空人 -120 / 8.5
|國民
|紅雀
|07:15 AM
|阿爾瓦雷茲 (Andrew Alvarez)
|麥葛瑞維 (Michael McGreevy)
|紅雀 -132 / 8.5
|水手
|落磯
|08:10 AM
|米勒 (Bryce Miller)
|菅野智之 (Tomoyuki Sugano)
|-
|洋基
|響尾蛇
|08:10 AM
|施利特勒 (Cam Schlittler)
|普法特 (Brandon Pfaadt)
|洋基 -146 / 7.5
|馬林魚
|教士
|08:40 AM
|培瑞茲 (Eury Perez)
|麥茲 (Casey Mize)
|教士 -157 / 8
|巨人
|道奇
|09:10 AM
|韋伯 (Logan Webb)
|羅布雷斯基 (Justin Wrobleski)
|-
|雙城
|天使
|09:38 AM
|萊恩 (Joe Ryan)
|戴特默斯 (Reid Detmers)
|天使 -112 / 7