中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟昨（18）日以5：4逆轉擊退統一7-ELEVEn獅，加上樂天桃猿1：2不敵富邦悍將，兄弟暫居下半季龍頭，領先桃猿1.5場勝差。但兄弟的龍頭寶座還不算穩固，桃猿本週仍有篡位的機會，若桃猿今（19）日起週末2戰「不敗」、且兄弟「全敗」，下半季龍頭將再度易主；若兄弟週末奪下1勝或桃猿吞下1敗，兄弟就能暫時保住龍頭。
兄弟暫居下半季龍頭 領先桃猿1.5場勝差
前役兄弟在延長賽靠著王威晨的再見高飛犧牲打，以5：4逆轉獅隊，在A段班關鍵戰役中，奪下重要的2連勝。另一地的桃猿則是踢到鐵板，連續2場以1分差敗給悍將，不僅將龍頭讓給兄弟，雙方勝差還拉開至1.5場。雖然兄弟暫居下半季第1，但寶座仍不穩固，本週仍有被翻盤的可能性。
今日A段班球隊皆交手B段班球隊，每場賽果都將影響排名走向。桃猿若想篡位，週末2戰必須要全勝，且兄弟0勝，除了自助，仍需要龍隊互助。兄弟若想鞏固龍頭，關鍵在於能否拿下1場勝利，只要兄弟週末2戰奪下1勝，即便桃猿拿下2勝也無法翻盤，若兄弟2戰全敗，但桃猿也輸掉1場，兄弟同樣能在本週鞏固龍頭。
兄弟今日在大巨蛋與龍隊上演「龍象大戰」，由鄭浩均交手梅賽鍶（C.C. Mercedes）；獅隊在亞太主場迎戰悍將，布雷克（Brock Dykxhoorn）掛帥戰鈴木駿輔；桃猿回桃園主場交手雄鷹，陳克羿對決許承恩。
📍本週末2連戰兄弟、桃猿可能戰績與勝率
📍本週桃猿篡位的完整劇本
桃猿要超車，必須在自己「不敗」的前提下，指望兄弟「不勝」。只有以下兩種情況發生，下半季龍頭才會換人：
桃猿2戰全勝：屆時桃猿戰績為27勝21敗、勝率0.562，兄弟若0勝1敗1和，戰績為28勝22敗1和，勝率0.560，兄弟若0勝2敗，戰績28勝23敗，勝率0.549。
桃猿1勝1和：屆時桃猿戰績為26勝21敗1和、勝率 0.553，兄弟若2戰全敗，戰績28勝23敗、勝率0.549。
📍本週兄弟鞏固龍頭的劇本
兄弟只要在這2場比賽中滿足以下任一條件，就能完全粉碎桃猿本週的篡位希望：
1.兄弟自己拿下至少1勝，無論另一場是敗或和。
2.兄弟打出2場和局，勝率維持0.571，桃猿全勝也追不上。
3.桃猿只要吞1敗，勝率最高僅0.541，就算兄弟2戰全敗的0.549依然贏過桃猿。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月19日賽前）：
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前役兄弟在延長賽靠著王威晨的再見高飛犧牲打，以5：4逆轉獅隊，在A段班關鍵戰役中，奪下重要的2連勝。另一地的桃猿則是踢到鐵板，連續2場以1分差敗給悍將，不僅將龍頭讓給兄弟，雙方勝差還拉開至1.5場。雖然兄弟暫居下半季第1，但寶座仍不穩固，本週仍有被翻盤的可能性。
今日A段班球隊皆交手B段班球隊，每場賽果都將影響排名走向。桃猿若想篡位，週末2戰必須要全勝，且兄弟0勝，除了自助，仍需要龍隊互助。兄弟若想鞏固龍頭，關鍵在於能否拿下1場勝利，只要兄弟週末2戰奪下1勝，即便桃猿拿下2勝也無法翻盤，若兄弟2戰全敗，但桃猿也輸掉1場，兄弟同樣能在本週鞏固龍頭。
兄弟今日在大巨蛋與龍隊上演「龍象大戰」，由鄭浩均交手梅賽鍶（C.C. Mercedes）；獅隊在亞太主場迎戰悍將，布雷克（Brock Dykxhoorn）掛帥戰鈴木駿輔；桃猿回桃園主場交手雄鷹，陳克羿對決許承恩。
📍本週末2連戰兄弟、桃猿可能戰績與勝率
|球隊
|2勝0敗、勝率
|1勝1敗、勝率
|1勝1和、勝率
|1敗1和、勝率
|0勝2和、勝率
|0勝2敗、勝率
|中信兄弟
|30勝21敗、0.588
|29勝22敗、0.568
|29勝21敗1和、0.580
|28勝22敗1和、0.560
|28勝21敗2和、0.571
|28勝23敗、0.549
|樂天桃猿
|27勝21敗、0.562
|26勝22敗、0.541
|26勝21敗1和、0.553
|25勝22敗1和、0.531
|25勝21敗2和、0.543
|25勝23敗、0.520
桃猿2戰全勝：屆時桃猿戰績為27勝21敗、勝率0.562，兄弟若0勝1敗1和，戰績為28勝22敗1和，勝率0.560，兄弟若0勝2敗，戰績28勝23敗，勝率0.549。
桃猿1勝1和：屆時桃猿戰績為26勝21敗1和、勝率 0.553，兄弟若2戰全敗，戰績28勝23敗、勝率0.549。
📍本週兄弟鞏固龍頭的劇本
兄弟只要在這2場比賽中滿足以下任一條件，就能完全粉碎桃猿本週的篡位希望：
1.兄弟自己拿下至少1勝，無論另一場是敗或和。
2.兄弟打出2場和局，勝率維持0.571，桃猿全勝也追不上。
3.桃猿只要吞1敗，勝率最高僅0.541，就算兄弟2戰全敗的0.549依然贏過桃猿。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|49
|28-21-0
|0.571
|-
|2
|樂天桃猿
|46
|25-21-0
|0.543
|1.5
|3
|統一獅
|48
|25-23-0
|0.521
|2.5
|4
|味全龍
|47
|23-24-0
|0.489
|4
|5
|富邦悍將
|47
|21-26-0
|0.447
|6
|6
|台鋼雄鷹
|47
|20-27-0
|0.426
|7
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|107
|62-45-0
|0.579
|-
|2
|富邦悍將
|107
|55-52-0
|0.514
|7
|3
|統一獅
|107
|54-52-1
|0.509
|7.5
|4
|台鋼雄鷹
|107
|50-56-1
|0.472
|11.5
|5
|樂天桃猿
|106
|49-55-2
|0.471
|11.5
|6
|中信兄弟
|108
|48-58-2
|0.453
|13.5