我是廣告 請繼續往下閱讀

📍本週末2連戰兄弟、桃猿可能戰績與勝率

球隊 2勝0敗、勝率 1勝1敗、勝率 1勝1和、勝率 1敗1和、勝率 0勝2和、勝率 0勝2敗、勝率 中信兄弟 30勝21敗、0.588 29勝22敗、0.568 29勝21敗1和、0.580 28勝22敗1和、0.560 28勝21敗2和、0.571 28勝23敗、0.549 樂天桃猿 27勝21敗、0.562 26勝22敗、0.541 26勝21敗1和、0.553 25勝22敗1和、0.531 25勝21敗2和、0.543 25勝23敗、0.520 📍 本週桃猿篡位的完整劇本





📍

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 49 28-21-0 0.571 - 2 樂天桃猿 46 25-21-0 0.543 1.5 3 統一獅 48 25-23-0 0.521 2.5 4 味全龍 47 23-24-0 0.489 4 5 富邦悍將 47 21-26-0 0.447 6 6 台鋼雄鷹 47 20-27-0 0.426 7

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月19日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 107 62-45-0 0.579 - 2 富邦悍將 107 55-52-0 0.514 7 3 統一獅 107 54-52-1 0.509 7.5 4 台鋼雄鷹 107 50-56-1 0.472 11.5 5 樂天桃猿 106 49-55-2 0.471 11.5 6 中信兄弟 108 48-58-2 0.453 13.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化，中信兄弟昨（18）日以5：4逆轉擊退統一7-ELEVEn獅，加上樂天桃猿1：2不敵富邦悍將，兄弟暫居下半季龍頭，領先桃猿1.5場勝差。但兄弟的龍頭寶座還不算穩固，桃猿本週仍有篡位的機會，若桃猿今（19）日起週末2戰「不敗」、且兄弟「全敗」，下半季龍頭將再度易主；若兄弟週末奪下1勝或桃猿吞下1敗，兄弟就能暫時保住龍頭。前役兄弟在延長賽靠著王威晨的再見高飛犧牲打，以5：4逆轉獅隊，在A段班關鍵戰役中，奪下重要的2連勝。另一地的桃猿則是踢到鐵板，連續2場以1分差敗給悍將，不僅將龍頭讓給兄弟，雙方勝差還拉開至1.5場。雖然兄弟暫居下半季第1，但寶座仍不穩固，本週仍有被翻盤的可能性。今日A段班球隊皆交手B段班球隊，每場賽果都將影響排名走向。桃猿若想篡位，週末2戰必須要全勝，且兄弟0勝，除了自助，仍需要龍隊互助。兄弟若想鞏固龍頭，關鍵在於能否拿下1場勝利，只要兄弟週末2戰奪下1勝，即便桃猿拿下2勝也無法翻盤，若兄弟2戰全敗，但桃猿也輸掉1場，兄弟同樣能在本週鞏固龍頭。兄弟今日在大巨蛋與龍隊上演「龍象大戰」，由鄭浩均交手梅賽鍶（C.C. Mercedes）；獅隊在亞太主場迎戰悍將，布雷克（Brock Dykxhoorn）掛帥戰鈴木駿輔；桃猿回桃園主場交手雄鷹，陳克羿對決許承恩。桃猿要超車，必須在自己「不敗」的前提下，指望兄弟「不勝」。只有以下兩種情況發生，下半季龍頭才會換人：屆時桃猿戰績為27勝21敗、勝率0.562，兄弟若0勝1敗1和，戰績為28勝22敗1和，勝率0.560，兄弟若0勝2敗，戰績28勝23敗，勝率0.549。屆時桃猿戰績為26勝21敗1和、勝率 0.553，兄弟若2戰全敗，戰績28勝23敗、勝率0.549。兄弟只要在這2場比賽中滿足以下任一條件，就能完全粉碎桃猿本週的篡位希望：1.兄弟自己拿下至少1勝，無論另一場是敗或和。2.兄弟打出2場和局，勝率維持0.571，桃猿全勝也追不上。3.桃猿只要吞1敗，勝率最高僅0.541，就算兄弟2戰全敗的0.549依然贏過桃猿。