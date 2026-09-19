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▲男子600公斤級首度在世界室外拔河錦標賽站上頒獎台，最終摘下銅牌，寫下隊史新紀錄。（圖／運動部提供）

▲我國拔河代表隊在2026年世界室外拔河錦標賽單日拿下2金1銅，青少年女子480公斤級完成4連霸。（圖／運動部提供）

我國拔河代表隊出征南非開普敦舉行的「2026年世界室外拔河錦標賽」傳回捷報，18日單日就在3個組別拿下2金1銅，其中青少年女子480公斤級完成4連霸，女子500公斤級更寫下5連霸佳績，男子600公斤級則首度於世界室外拔河錦標賽摘下銅牌。賴清德總統獲知喜訊後，也第一時間拍發賀電，肯定選手表現並勉勵代表隊持續奮戰。.女子500公斤級則面對德國、瑞典等9國強敵，台灣隊一路靠著穩定技術與團隊默契突圍，最終再次站上最高頒獎台，完成5連霸。運動部指出，我國拔河代表隊過去無論在世界運動會或世界錦標賽，皆是頒獎台常客，其中世界運動會女子室外拔河500公斤級更曾締造6連霸紀錄。除了女子組延續霸業，男子隊本屆也寫下新歷史。男子600公斤級與荷蘭、蘇格蘭等9國同場競技，台灣隊靠著技術與整體配合一路挺進，最終拿下銅牌。這也是台灣男子600公斤級首度在世界室外拔河錦標賽站上頒獎台，對男子拔河發展而言具有指標性意義。台灣隊一天之內豪取2金1銅後，賴清德總統第一時間拍發賀電，肯定代表隊在世界舞台上的優異表現，也鼓勵選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。運動部表示，我國拔河長期具備世界級競爭力，本屆世錦賽再度以成績證明實力。未來也將持續支援選手訓練與國際賽事所需，作為代表隊最堅強的後盾，期盼更多選手能在世界舞台展現實力、爭取佳績。