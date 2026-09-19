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美國費城一棟民宅，近日因捲入多名女性失蹤案、成為警方調查焦點，還被當地媒體稱為「恐怖屋」，目前已有7名女性被納入調查，其中至少5人可能已經死亡。不過截至目前，警方仍未找到遺體，也尚未正式將案件定性為連環殺人案。綜合美媒報導，涉事住宅位於費城奧爾尼（Olney）社區西周大道（West Chew Avenue），過去是由1名叫霍許（Raymond Horsch）的男子持有，他在去年以82歲的高齡去世，生前從事色情攝影及影片製作，但他活著時，從未因任何女性失蹤案而被起訴。目前最讓調查人員頭痛的，是屋內留下的大量數位資料，警方取得超過100萬張照片、影片及其他數位檔案，正在逐一檢視，希望從中找出有關失蹤女性的蛛絲馬跡。據悉，調查人員取得的一段影片，疑似拍到一名女性遭勒頸的畫面，不過警方尚未公開影片，也沒有公布影片中女性的身分。...報導提到，警方還在住宅內，發現5個裝有火化遺骸的骨灰罈，其中3個應該是前屋主霍許、他的姊妹及1名友人的遺骸，至於另外2個骨灰罈的身分仍待確認，不過還沒有證據表明，這些遺骸與失蹤女性有關。更讓案件蒙上陰影的，還有地下室藏的容量55加侖大桶、多個盛載油狀物質的容器、大量化學品等等。雖然當局還在等待化驗結果，看這些物品是否曾被用於銷毀證據，但網上有關「溶屍池」、利用化學品處理遺體的陰謀論猜測已不逕而走。報導指出，前屋主霍許已死，他的兒子尤金（Eugene Horsch）6月則因槍支和毒品指控，遭到聯邦拘押，正因如此，導致這棟位於西周大道的宅邸被搜查，進而爆出這一連串失蹤人口演變為複雜刑事調查的案件。警方仍在處理數量龐大的數位證據，案件的關鍵問題也逐漸集中在幾個方向：7名女性為何會與同一處住宅產生關聯、影像中的女性究竟是誰、屋內發現的遺骸是否與失蹤人口有關。在超過100萬份數位資料尚待逐一檢視的情況下，這棟住宅仍有大量謎團等待答案。原文連結：