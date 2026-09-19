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YouTuber多米多羅日前被粉絲巧遇並合照，照片曝光後，眼尖網友發現他身旁的女伴並非女友芝芝，芝芝本人也否認照片中的女子是她。隨著外界議論升溫，多米多羅隨即透過限時動態宣布，兩人已於8月協議分手。不過芝芝的Threads近日又被發現轉發多篇抒發對方出軌的文章，再度引發外界聯想。多米多羅過去經常與芝芝公開放閃，兩人感情受到不少粉絲關注。近日有粉絲巧遇多米多羅並開心合照，照片中卻出現另一名同行女伴，隨即引起網友好奇。有網友向芝芝求證後，她否認自己是照片中的女子。事件持續發酵，多米多羅隨後發出限時動態，說明自己與芝芝已於8月協議分手，間接證實兩人戀情告終。兩人分手後，芝芝的Threads動態也成為網友關注焦點。她近日轉發一篇寫著「愛別人愛到超過愛自己就會遭報應」的文章，文字似乎提醒自己不應在感情中失去自我。另一則被她轉發的貼文則直接寫下：「奉勸所有女生遇到男友不忠誠時，一定要當下立刻分手，他失去的才是最完美的妳，而不是敏感、多慮的妳。」該篇文章還提到：「賤男生不會感動妳原諒他，只會繼續踩妳的底線，他不珍惜妳，妳要好好珍惜自己。」由於內容明確提及「男友不忠誠」，加上轉發時間正逢分手消息曝光，讓不少網友猜測，這是否與兩人分手原因有關。芝芝日前迎來生日，在貼文中寫下「新的一年、新的開始」，並期望接下來事事順心。留言區中，多名友人祝她「遠離爛人爛事」、「值得更好的人事物」，還有人希望她新的一年遠離所有不好的人與事。對此芝芝回覆：「我想最糟糕的已經過了，要開始順利了啦。」相關留言配合她近日轉發的文章，讓網友進一步將內容與多米多羅聯想在一起。