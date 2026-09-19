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藍綠人馬齊聚高雄 陳其邁：歡迎多走走看看

稱賴瑞隆「人比較老實」 陳其邁：兩人可交流武功心法

盼未來「北高交流」 陳其邁：城市合作越多國家越進步

九合一選戰越來越熱，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（19）日與高雄市長參選人賴瑞隆合體。高雄市長陳其邁今出席「2026甲仙芋筍節開幕活動」受訪時表示，「洋流碰上隆捲風一定會非常非常精彩」，沈伯洋在台北颳起不少「流行風」，走到哪裡幾乎都是萬人空巷；至於賴瑞隆則比較老實、需要包裝，屬於「慢熱型」候選人。陳其邁表示，無論是蔣萬安、李四川或沈伯洋來到高雄，都希望他們能夠在高雄多走走、看看。尤其高雄這幾年發展演唱會經濟，總共創造189億元產值，市府不會把演唱會只當成民間或天團的事情，而是當成整座城市的嘉年華。陳其邁指出，歡迎幾位從台北、新北來的候選人，一方面參加選舉活動，另一方面也能體驗高雄的熱情，了解高雄這幾年的變化，包括高科技產業發展、演唱會經濟及各式各樣活動，都能嘉惠商圈、夜市等庶民經濟。陳其邁說，兩個或三個主要城市之間的交流，對市政治理是好事，高雄人這幾年也逐漸感受到身為高雄人的驕傲，經過大家一起努力，讓高雄成為宜居城市，因此也希望能與不同城市有更多交流機會。談到沈伯洋與賴瑞隆，陳其邁表示，雖然今天主軸還是選舉，但兩人都是民進黨非常優秀的市長候選人，尤其賴瑞隆深耕地方10年、國會10年，做事情腳踏實地，「人比較老實」。對於沈伯洋與賴瑞隆今日將挑戰SUP，陳其邁笑說，聽說今天有SUP比賽，還是要特別注意安全，「我看賴委員的運動神經還不錯」，但「洋流」到了愛河灣，也要提醒沈伯洋注意安全。陳其邁指出，賴瑞隆過去也曾擔任海洋局長，對於SUP等活動及亞洲新灣區開發都有參與，因此兩位候選人之間一定有一些「武功或者心法」可以交流，這是非常好的現象。陳其邁表示，台北與高雄可以說是南北最重要的兩個城市，期待未來兩位市長當選後能夠彼此交流，「我常常在講，城市的合作越多，國家就會越進步」。陳其邁最後表示，希望賴瑞隆與「未來的沈市長」可以彼此學習、彼此切磋，如果有一些共同政見，即使對城市的觀察角度不同，也是一件相當好的事情。