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魏平政質疑賄選認定 喊「凍蒜」是否就涉司法風險？

魏平政：挺謝家非政黨考量 盼司法守住「勿枉勿縱」

彰化縣議長謝典霖及父母謝新隆、鄭汝芬涉入司法調查，引發全國「謝典霖效應」。國民黨彰化縣長候選人魏平政今（19）日以律師身分力挺謝家，質疑檢調在對價關係高度模糊、調查持續兩個半月後，突然在選前關鍵時刻發動聲押，恐不符比例原則，並嚴重衝擊人權保障與程序公義。謝典霖與父親謝新隆因6月在彰化縣議會辦桌事件，被指涉賄選遭羈押禁見；前立委鄭汝芬則以100萬元交保。事件延燒後，社會瀰漫寒蟬效應，全國不分藍綠白，已有參選人取消活動、募款餐會，甚至收回已送出的中秋摸彩品。魏平政表示，自己是當天餐會的出席者之一，該場聚會性質並非賄選，所謂對價關係根本不存在。他指出，當時各方參選人尚未完成登記或確定提名，現場只是一般社交聚會，即使有人喊出「凍蒜」，也應屬民情表達，究竟如何構成「以好處換取選票」的犯罪對價關係，仍有待釐清。魏平政質疑，若僅因現場有人喊「凍蒜」，就被認定涉及賄選，未來候選人出席地方拜票、中秋烤肉或婚喪喜慶等活動，是否可能隨時面臨司法調查？若檢調及法務部無法提出明確的法律判準，恐讓司法執法陷入標準不一、甚至恣意執法的疑慮。魏平政進一步指出，該場餐會距今近3個月，檢調卻在調查超過兩個半月後突然聲押，時機與必要性均令人質疑。他表示，自行政院中辦副執行長吳音寧7月舉報至今，檢警調應已完成多輪證據蒐集與訊問，既然相關證據早已掌握，為何此時仍有湮滅、偽造或變造證據，以及勾串共犯、證人的疑慮？他強調，鄭汝芬是自己的競選顧問團團長，謝典霖也正準備競選連任，檢調在選前緊鑼密鼓之際大動作偵辦，將對當事人的人身自由及參選權益造成難以回復的影響。若檢方已掌握充分事證，應依法起訴，而非以羈押取代偵查。魏平政強調，自己挺身為謝家發聲，並非出於政黨考量，而是基於法律人的良知，以及對是非對錯的堅持。他表示任何人的基本權利都應受到保障，呼籲檢察官與法院嚴守「勿枉勿縱」精神，讓謝家及彰化縣民獲得真正的公義，也避免司法公信力在選戰風波中蕩然無存。