我是廣告 請繼續往下閱讀

九合一選戰倒數計時，知名主持人謝震武日前公開喊話，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋能否來《新聞面對面》直球對決。蔣萬安今（19）日被問到有沒有機會，他表態當然有機會，但還在協調時間，要大家拭目以待。至於王偉忠的專訪傳出取消，蔣萬安則連忙否認。但據悉「蔣萬安團隊迄今還在喬」。沈伯洋10日上中廣節目接受王偉忠專訪備受好評，沒想到卻害王偉忠被藍營支持者出征，質疑為何不邀蔣萬安，中廣前董事長趙少康為此緩頰，稱王偉忠邀請蔣萬安很多次，但蔣萬安都沒有回答要不要去，所以沒辦法不能一直等才訪問沈伯洋。趙少康14日則表示，蔣萬安親自打給他，說規劃市政總質詢結束後，接受王偉忠專訪，「所以他這個禮拜會去上王偉忠的節目，預告一下」；但迄今19日，蔣萬安仍還沒上專訪。蔣萬安今被問到傳出取消上王偉忠節目，他急忙說「沒有」，稱都非常謝謝各界的邀請，在適合的場合一定會跟大家清楚說明，這段期間的施政成績以及願景，所以幕僚團隊都正在安排當中。至於原先預定什麼時候上節目？蔣萬安僅表示，都還在安排，確定一定會跟大家說