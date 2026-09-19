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歷經14年的期盼，台中大安港媽祖文化園區的媽祖雕像日前順利拆除鷹架，以慈悲和藹的面貌正式露臉。雕像一亮相便迅速紅遍社群平台，近日更吸引大量遊客、重機騎士與親子家庭專程前來取景搶先同框，為大安海線注入一股溫暖的觀光新氣象。觀旅局長陳美秀表示，媽祖雕像亮相後，園區周邊出現許多溫暖又有趣的生活畫面。有遊客搭乘遊覽車專程前來探訪，有民眾靜靜站在遠處凝望媽祖；也有重機騎士細心尋找角度，讓愛車與媽祖雕像一起入鏡。現場更可見年輕人陪著爺爺奶奶前來，一邊叮嚀長輩「看鏡頭笑一個喔！」一邊留下祖孫與媽祖的合影；不少遊客則在園區周邊彎腰、蹲低尋找自己喜愛的拍攝視角。一張張自然的生活影像，也呈現民眾對這座海線新地標的好奇、期待與祝福。觀旅局指出，大安港媽祖雕像不僅是園區建設的重要里程碑，也為大安濱海觀光增添新的文化地標。園區鄰近大安海岸，兼具媽祖信仰、海洋景觀及濱海休憩特色，未來可進一步串聯海洋美學、特色餐飲、休憩體驗、市集及藝文展演等不同觀光元素，豐富遊客停留體驗，並與周邊海線景點共同發展，逐步提升大安及台中海線的觀光吸引力。風管所溫馨提醒，目前園區周邊工程仍持續進行，民眾前往園區周邊拍照時，務必依現場指引活動，切勿進入施工區域並注意自身安全。風管所表示，隨著媽祖雕像完成，年度活動「2026台中海洋觀光季」也將於10月3日、4日登場，現場規劃近百攤特色市集、藝文演出及體驗活動，邀請民眾走訪大安海岸，感受海線自然景觀、文化信仰與休閒觀光的多元魅力。