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底特律老虎隊台灣旅美小將李灝宇今（19）日上演史詩級戰役！在客場迎戰芝加哥白襪的比賽中，他單場狂敲4支安打，並在第8局轟出價值連城的追平兩分砲。這發全壘打是他本季第10轟，正式創下台灣球員在大聯盟單季最多轟的新紀錄，更帶領球隊克服開局1：6的落後完成大逆轉。賽後受訪時，談到開轟後激動大吼慶祝的原因，李灝宇霸氣表示：「我不喜歡輸的感覺！」同時也透露總教練辛區告訴他們重要的是維持「高品質打擊」，而他顯然也有做到。本場比賽老虎隊開局極度不順，第一局打完就陷入1：6的大幅落後。不過老虎陣中的年輕小將們並未放棄，李灝宇更是在打擊端迎來大爆發。他全場5打數4安打，包含二壘安打與全壘打，進帳3分打點與跑回2分，距離「完全打擊」僅差一支三壘安打的距離。最關鍵的時刻出現在8局上半，當時老虎隊仍以6：8落後，李灝宇逮中一顆偏高的速球，順勢推向右外野形成一發追平比數的兩分砲。這發全壘打讓他正式超越張育成的9轟紀錄，成為大聯盟史上首位達成單季雙位數全壘打（10轟）的台灣球員。受到這發全壘打的鼓舞，隊友格林（Riley Greene）隨後再補上一發超前兩分砲，老虎隊單局狂灌5分，最終以11：8逆轉收下勝利，這也是球隊近6天內完成的第二度大逆轉。在擊出這發別具歷史意義的全壘打後，李灝宇繞壘時難掩激動情緒，興奮地朝著休息室大吼慶祝。賽後接受轉播單位訪問時，記者好奇他對比賽的熱情與活力從何而來？李灝宇直言：「我喜歡贏，我不喜歡輸！所以能幫助球隊贏球，這就是為什麼我這麼開心的原因。」回憶起開轟的瞬間，李灝宇笑著說：「打到的當下覺得好像有了，但不知道會不會飛出去。飛出去之後，我整個腦袋就一片空白了，根本忘記自己到底做了什麼還是說了什麼。」談到球隊如何在開局大幅落後的情況下逆轉，他表示：「一開始1：6落後確實有點困難，但大家都咬住了。每個人都知道自己要做什麼，總教練也一直叮嚀要有『高品質的打席』，大家都做得很好。」李灝宇在場上展現的熱情與表現，也讓轉播單位與當地媒體讚不絕口。轉播單位的主播與球評在節目中大力稱讚這支反方向的追平轟，並盛讚李灝宇繞壘時展現的奔放熱情「不是經常能看得到的」。底特律資深體育記者亨寧（Lynn Henning）也在社群媒體上發文，點名老虎隊近期在打線上的5位年輕核心，包含22歲的麥克岡尼戈（Kevin McGonigle）、21歲的克拉克（Max Clark）、23歲的李灝宇，以及剛滿24歲的佩克（John Peck）與卡拉漢（Brett Callahan）等人。亨寧讚賞這批年輕小將改變了球隊的活力，並直呼：「這就是建構球隊陣容的最佳範本！」