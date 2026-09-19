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▲宜蘭頭城鎮公所提到，「2026頭城煙火節」煙火秀將是全台最長之外，無人機燈光秀規模也從去年的200台增加至250台無人機。（圖／翻攝宜蘭頭城鎮公所）

▲「2026 九降風音樂節 WIND OF SEPTEMBER」完整卡司與活動時程表（圖／取自九降風音樂節臉書）

除了有歷年來大受好評的「孩子的舞台」 將由音樂人與偏鄉孩子共同精彩演出，今年更驚喜迎來前兩年登台即 掀起話題的三組超人氣音樂人，滅火器 Fire EX. 、南西肯恩以及香蕉哥哥暖心回歸。



📍「2026TFT 有感節」完整卡司與表演時程表：

⏹︎09月19日：

15:30 - 16:30 Sabrina 胡恂舞 ft. 屏東丹路國小

16:30 - 17:30 DSPS

17:30 - 18:30 someshiit 山姆 ft. 彰化香田國小

18:30 - 19:30 艾薇

19:30 - 20:00 南西肯恩 ft. 台南三股國小



⏹︎09月20日：

15:30 - 16:30 香蕉哥哥 ft. 雲林飛沙國小

16:30 - 17:30 Hello Nico

17:30 - 18:30 Who Cares 胡凱兒 ft. 苗栗華興國小

18:30 - 19:30 持修

19:30 - 20:00 滅火器 Fire EX. ft. 雲林興南國小



📍「2026TFT 有感節」相關資訊：



地點：華山1914文化創意產業園區 華山劇場（戶外草地）



時間：9月19日至9月20日，15:00至20:00



門票：免費入場



▲「2026TFT 有感節」完整卡司與表演時程表（圖／為台灣而教教育基金會提供）

🟡全國古蹟日：



2026全國古蹟日為9月19日，今年以「我們都活在未來的古蹟裡」為主題，將於9月19日、20日連續兩天在文化部文化資產園區登場，把來自全台各地的文化資產故事，一次帶到台中。從北部的城門與老街、中部的古蹟與聚落，到南部港灣、廟埕，以及東部山海風景與離島戰地記憶，平常散落在台灣不同角落的文化風景，都將在這個週末齊聚一地。



現場串連歷史、藝術、手作與市集等不同形式，讓大家從逛一個攤位、參加一場手作開始，重新認識那些其實一直存在於日常生活裡的文化資產，並有全台28處秘境古蹟將限期開放。



📍台中主場全國文化資產行動博覽會：



日期：9月19、20日



時間：10:00～17:00



地點：文化部文化資產園區 (台中市南區復興路三段362號)



▲今日9月19日為2026全國古蹟日，兩日都將有活動。（圖／取自全國古蹟日臉書）







周末可以去哪裡玩？全台共有5大活動將於本周9月19日、9月20日登場。最受矚目的就是「2026頭城煙火秀」，今（19）日迎來最終場，將施放總時間長達28分鐘的煙火秀。另外，基隆也有開港祭，明（20）日晚間也將有一場5分鐘的煙火秀。而在台北華山1914文化創意產業園區與新竹市孔廟前廣場，也各有一場免費的演唱會可欣賞。《NOWNEWS今日新聞》整理週末全台5大活動包含場地、時間、表演卡司等資訊一次看。第二屆「2026基隆開港祭」因先前颱風延期，最新改期於2026年9月19日（六）至9月20日（日）在基隆海洋廣場登場，今年最引人注目的就是港灣花火將於9月20日晚間20:00震撼施放，由麗星郵輪贊助，總計施放時間長達300秒。今年開港祭也有基隆聖安宮「基隆大甲媽」鑾轎特別駐駕基隆海洋廣場，開放民眾鑽轎腳祈福並領取限量壓轎金。參拜開放時間為9月19日（六）14:00~20:00，以及9月20日（日）08:00~17:00。9月19日（六）～9月20日（日）：14:00～20:00：9月20日晚間 20:00：基隆海洋廣場宜蘭頭城鎮公所宣布，「2026頭城煙火節」昨（18）日登場，今（19）日同樣也還有煙火秀可以看，頭城鎮公所表示，今年最大亮點就是祭出總時間將長達1680秒、即28分鐘的花火，號稱是全台總展演時間最長最久的地方煙火秀。「2026頭城煙火節」今日晚間18：30在宜蘭頭城大武路鄰海廣場舉行，煙火節「以陽光、榮耀、希望、圓夢」４大主題規劃，頭城鎮公所也透露，除了煙火秀總時間長達28分鐘，無人機燈光秀規模也再度升級，從去年的200台增加至250台無人機，預計帶來結合璀璨花火、壯觀無人機與震撼音樂的視覺饗宴。：2026年9月18日~9月19日：18:30起：頭城大武路鄰海廣場免費進場「九降風音樂節」將於今（19）日、明（20）日兩天在新竹市孔廟前廣場登場，預計從午後唱進夜晚，除了「風神榜原創音樂大賽」得獎團隊接力登台，更集結羊米人 YUMMY MAN、BRBP、溫室雜草、黃子軒與山平快、甜約翰 Sweet John、SHOOTUP、PALLAS 帕拉斯、梁河懸、震樂堂、告五人等10組音樂人輪番開唱。⏹︎風起潛力獎季軍 風湧之聲羊米人 YUMMY MANBRBP溫室雜草黃子軒與山平快甜約翰 Sweet John⏹︎亞軍 風行之聲冠軍 風王之聲SHOOTUPPALLAS 帕拉斯梁河懸震樂堂告五人新竹市孔廟廣場：9/19（六）－9/20（日） 16:00－21:00由「為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan，以下簡稱 TFT）」舉辦的「TFT 有感節」，宣告今年將於今（19）日、明（20）日登場。今年TFT 號召 Sabrina胡恂舞、DSPS、someshiit 山姆、艾薇、南西肯恩、香蕉哥哥、Hello Nico、Who Cares 胡凱兒、持修、滅火器Fire EX. 等十組樂壇潮流新聲與金曲大咖跨界響應。