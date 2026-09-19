我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎隊今（19）日在客場上演驚奇大逆轉，在首局就陷入大幅落後的情況下，最終以11：8擊敗芝加哥白襪隊。台灣小將李灝宇在比賽中不僅繳出單場4安打、包含一發關鍵追平兩分砲的超狂表現，他在場上奔放的熱情與慶祝動作也感染了全隊。賽後，老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）受訪時對李灝宇給予高度評價，更直言：「我其實不在乎他有沒有活力，他的『實質表現』才是真正讓他能上場的原因！」談到球隊在第一局就大量失分，辛區坦言這是一個相當糟糕的開局，先發投手西爾斯（Andrew Sears）受到控球不穩、保送與防守失誤的影響，讓球隊陷入極小的容錯率中。然而，辛區對球隊展現出的韌性感到驕傲：「比賽還沒結束，這支球隊最棒的地方就是我們不斷地打、不斷地反擊。即使我們在壘包上犯了錯（例如本壘前出局、牽制出局），但隊友們總是能互相扶持，丁勒（Dillon Dingler）和格林（Riley Greene）在後段戰適時建功，幫助我們逆轉了比賽。」當記者問及李灝宇在場上的「活力」對這種逆轉勝的比賽有多大幫助時，辛區給出了相當務實卻又充滿肯定的答案。「他的表現確實在這種比賽中幫了很大的忙。但說實話，我不在乎他今晚有沒有活力，他的『表現』才是真正讓他獲得上場機會的原因。」辛區強調，李灝宇能站穩先發，靠的是手中的棒子與場上的實力。不過，辛區也十分欣賞這位台灣小將帶來的化學效應：「他的情緒是非常真實的，這很有感染力！我們的球員每天都被他帶來的那種競爭力所感染。他對自己的要求非常高，所以當他表現不佳時，我們甚至得確保他不要太過自責。但在面對對手、面對投手時，他展現得非常堅強。我非常喜歡他願意展露真性情，並成為這場精采勝利中重要的一份子。」除了李灝宇，辛區也稱讚了陣中多位選手。他特別提到麥金斯特里（Zach McKinstry）雖然還在適應大聯盟的高強度，但依舊能屢屢在關鍵時刻建功；而老經驗的終結者簡森（Kenley Jansen）在9局下半穩穩關門收下救援成功，辛區也為他感到開心：「救援成功代表著比分夠接近且有意義，要在職業生涯累積這麼龐大的救援數字需要很長的時間，很高興他今晚替我們守住了勝利。」老虎隊帶著這場激勵人心的逆轉勝，不僅展現了年輕陣容的無窮潛力，也讓李灝宇的實力與感染力，再次獲得總教練與全隊的最高肯定。