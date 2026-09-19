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▲1939年畫家的肖像照（圖／截自維基百科）

美國一名收藏家做夢也沒想到，自己竟然在一場再普通不過的遺產拍賣會上撿到大寶，運氣好到讓人直呼羨慕。他先前在密西根州一場遺產拍賣會上，以區區30美元（約新台幣953元）買下一幅畫作，如今經專家鑑定證實，這幅畫竟出自美國已故超現實主義畫家阿伯克龍比（Gertrude Abercrombie）之手，最高估價一舉飆升至25萬美元（約新台幣794.5萬元），身價暴翻高達8333倍，堪稱撿漏界的夢幻案例。綜合《UPI》報導，這名收藏家當初相中的作品名為《市議員梅里安的貝殼》（Alderman Merriam's Shells），他一眼便懷疑這幅畫可能出自芝加哥超現實主義已故畫家阿伯克龍比之手。後來他在一場阿伯克龍比的展覽中，意外看到這幅畫作的照片，這才更加確信自己當初的判斷沒有錯，信心大增之下，決定進一步尋求專業鑑定，一探真偽。為求慎重，這名收藏家特地找來伊利諾州羅斯福大學藝術史學者、同時也是阿伯克龍比研究專家的韋寧格（Susan Weininger）出面鑑定。經過詳細比對後，韋寧格最終確認，這幅畫作確實是阿伯克龍比1951年的真跡作品，畫中描繪的正是芝加哥市議員梅里安（Robert Merriam）當年所收藏的一系列貝殼藏品，別具紀念意義。而這幅畫作背後，其實還藏著一段跨越數十年的家族淵源。根據專家進一步考證，這幅畫早在1952年，就已被當作支付手術費用的方式，轉贈給密西根州卡拉馬祖一名醫師雷諾茲（John Reynolds），此後便一直由雷諾茲家族妥善保存，時間長達近75年之久，直到近期才隨著家族遺產拍賣會流出市面，意外落入這名眼光獨到的收藏家手中。如今，這幅畫作的最新估價已來到15萬美元（約新台幣476.7萬元）至25萬美元之間，換算下來，這筆30美元的投資報酬率高得驚人，也讓這起「撿漏傳奇」在收藏界掀起熱烈討論。