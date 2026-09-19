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🟡離職幹部爆料下架！蓋牌控海運塞車引發眾怒

▲SUBWAY門市停售巴馬乾酪麵包！因調味粉含未核准麻竹莖桿遭下架，業者聲明未提及退款補償。（圖／翻攝自Google評論）

🟡桃園衛生局封存原料！業者致歉聲明未提退款

▲桃園市衛生局稽查人員前往倉庫，將含有未核准「麻竹莖桿」的 SUBWAY 巴馬乾酪調味粉貼上封條封存。（圖／桃園市政府提供）

🟡為什麼要加麻竹莖桿？高纖好處與烘焙隱憂

▲品牌於2026年3月正式與耶洛投資簽署總特許經營協議，統籌全台營運。圖為SUBWAY外觀。（圖／翻攝自Google評價）

2026轉型總特許經營！耶洛投資接手台灣營運

知名連鎖速食 SUBWAY 爆發食安風暴！人氣「巴馬乾酪麵包」與「千島醬」無預警停售。業者原稱海運塞車，後遭離職幹部踢爆隱匿真相。衛生局證實，麵包調味粉含有未核准的「麻竹莖桿膳食纖維」，千島醬則因捲入問題油品下架。兩大產品皆無退款配套引發網友怒轟，《NOWNEWS今日新聞》整理事件始末一次看。整起事件源自一名自稱前 SUBWAY 幹部的網友在直播中踢爆，熱銷的「巴馬乾酪麵包」調味粉含有台灣未核准成分。內部接獲通知要求直接下架，對外卻一度宣稱是「」導致缺貨。Threads 網友紛紛質疑「上次醬料缺貨也是說海運」、「這種蓋牌做法的公司無法守護信任」，甚至一度誤傳含有罌粟籽等違禁品。桃園市衛生局稽查確認，，屬非傳統性食品原料且未完成安全性評估，依法不得使用，已封存 745.76 公斤原料。SUBWAY 發布聲明坦言溝通有疏失並致歉，表示已全面下架回收並準備備援配方。然而，，引發網友不滿痛批：「沒公布也沒退費機制，真棒」、「會不會是不想退款才默默下架？」。許多消費者困惑，既然會影響口感，業者為何要添加？其實「竹纖維（Bamboo Fibre）」在國外食品工業中極為常見，主要有三大添加原因與技術挑戰：：竹纖維幾乎不含熱量與淨碳水化合物，能大幅提升麵包的膳食纖維含量，打造「健康、低碳水」賣點。：在適量添加下，其高吸水特性可幫助麵包鎖住水分、維持柔軟度並延長保鮮期。：供應商主張該成分在國外屬於合法「纖維素（Cellulose）」，但在台灣被歸類為「非傳統性食品原料」，尚未完成食藥署食用安全性評估，依法不得使用。：據《MDPI Processes》與《BAKERpedia》研究，竹纖維若添加超過 4% 或磨粉不夠細（需微米級 20-40 mesh），會破壞麵筋結構導致發酵膨脹受阻、麵包體積縮小，且吸水過多會使口感變得極為乾硬粗糙。SUBWAY 於 1965 年在美國創立，1995 年進軍台灣開設首家門市。特別的是，SUBWAY 在台灣過去多採個別加盟模式，但在 2026 年 3 月迎來重大變革，正式。全台門市改由 Yellowstone 執行長黃奕修領軍的團隊統籌營運與發展。經營權交接不久即面臨嚴重食安爭議與退款風波，如何重建供應鏈管理與消費者信任，成為經營團隊的當務之急。