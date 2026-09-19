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▲王俐人的80年代造型走Disco路線，充滿亮片與浮誇耳環。（圖／翻攝自Lisa Wang 王俐人FB）

▲▼許瑋甯80年代風格的打扮也非常好看。（圖／翻攝自許瑋甯IG@anno8o7）

近日社群平台掀起AI復古照熱潮，只要在ChatGPT輸入相關指令，就可以獲得「80年代的我」照片，不少明星也都跟風嘗鮮。50歲女星王俐人日前就分享自己改圖的成果，只見80年代的她換上亮片蓬蓬裙，看起來別有一番韻味，還有粉絲調侃她撞臉教英文的徐薇老師，王俐人則無奈笑回：「why？」王俐人15日在IG分享自己用AI改圖的復古造型照片，笑說：「穿越時空，一秒一秒回到黃金80年代！閃亮亮的亮片、誇張的墊肩，還有最經典的大蓬髮與粉紅大蝴蝶結，這波復古Disco風潮真的太有感了。」她笑說照片其實是好友幫她生成的，她自己也很喜歡，覺得每張都很有年代感，第1張是穿粉色亮片裙子，梳著蓬鬆公主頭，搭配蝴蝶夾髮夾，看起來甜美可愛。第2張造型也差不多，第3張則是換上黑色裙子，髮型變成經典的「半屏山瀏海」，讓王俐人自己也笑說：「氣場直接拉滿！」這組照片曝光後，獲得千名粉絲按讚，大家看了也紛紛留言討論：「喜歡粉紅色系那張，想說姐姐也太閃亮了吧」、「文藝復興～ 好喜歡第3套的髮型」、「其實每張都很漂亮，特別有味道欸」、「這墊肩真的很經典」、「妳好適合1號套裝，甜美粉紅芭比」。另外也有粉絲直言：「看起來很像徐薇老師年輕時，都好漂亮」，認為王俐人變裝後撞臉英文名師徐薇，讓王俐人不解回覆：「why？」十分搞笑。除了王俐人，台劇女神許瑋甯日前也跟風玩了這個AI改圖指令，她分享自己穿著大墊肩西裝外套，頂著厚重捲髮、戴金色耳環的照片，搭配濃郁紅唇妝容，看起來一樣很美，許瑋甯本人也笑說：「不違和」，認為這個造型蠻適合自己的。