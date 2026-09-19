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▲芝芝公開與多米多羅的對話紀錄，指男方在尚未正式分手時聯絡前女友、邀約女粉拍片。（圖／翻攝自Discord）

YouTuber多米多羅日前宣布與女友芝芝已於8月分手，風波卻持續延燒。芝芝好友、網紅「有花果」如今發文替她抱不平，指控多米多羅在芝芝接受大型手術、出院僅2天時，突然透過電話提出分手，交往期間更曾私訊、邀約不同女粉。芝芝本人也進入多米多羅的Discord群組對質，並貼出兩人的對話紀錄；多米多羅則在訊息中強調「我沒有出軌」，雙方對於感情界線各執一詞。有花果表示，自己很早便知道兩人之間發生的事情，芝芝當時相當難過，曾打電話與她聊了很久。由於芝芝不希望場面鬧得太難看，因此好友原先沒有公開發聲，這次發文也已事先取得芝芝同意。她透露多米多羅7月與芝芝前往大阪時，還在卡片中寫下深情文字，表達自己有多愛女方；沒想到芝芝接受大手術、出院僅2天，多米多羅便透過電話斷崖式提分手。芝芝當時提出希望先休養，雙方原本約定等多米多羅9月20日回台灣後，再見面討論感情問題，好友卻指控男方隨即重新聯絡前女友，還稱對方就像家人一樣。有花果進一步指控，多米多羅在兩人尚未正式分手時，便曾私訊不同女粉、邀請女粉拍攝影片。她也提到兩人剛交往時，多米多羅便曾與前女友糾纏不清，且對其他女生的邊界感一直都很低。芝芝公開的對話紀錄中，她質問多米多羅：「我們沒有正式分手的時候，你就回去找前女友了。」並提到男方拍攝相關影片時，兩人仍未分手，卻直接邀約女粉一起拍片。她認為，這些即使不一定構成肉體出軌，仍是「對感情不忠的行為」。此外有花果表示，兩人在8月底分手後，芝芝9月返回男方住處收拾物品時，雙方仍有親密互動，多米多羅卻又對她說出許多難聽的話，反覆行為令芝芝更加受傷。從芝芝公開的對話可見，多米多羅表示，希望兩人不要再讓風波延燒，認為感情是兩個人的事，若能取得共識，外界便不會再繼續討論。他也明確表示：「共識就是我沒有出軌，妳私底下要怎麼覺得也是私底下的事。」芝芝則回應，自己正是因為男方在交往期間做出上述行為，才會分享與不忠、感情受傷有關的貼文，並直言：「不要把什麼事情都怪在我頭上，先檢討你自己。」多米多羅隨後回覆：「分手前不講，現在要害人燒起來，還要我公開檢討自己。」認為網路風波是芝芝分享相關文章後所造成。雙方對於是否正式分手、與其他異性的互動界線，以及何謂感情不忠，明顯存在巨大認知落差。