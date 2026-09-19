近期在台灣掀起風潮的皮克敏，不只遊戲《Pikmin Bloom》受到不少民眾喜愛，各種周邊商品也受到粉絲們歡迎。其中一款可以體驗真實拔出皮克敏的「無限拔拔」玩具，就是許多粉絲熱愛的商品，玩具廠商TAITO今（19）日在日本夾娃娃機再度推出熱門商品，把「無限拔拔」變成玩偶版，還附有珠鏈，可以把玩偶掛在包包上帶出門。
實體周邊玩偶 全系列含紅黃藍3色皮克敏
任天堂熱門IP皮克敏再推出讓粉絲融化的實體周邊，日本TAITO推出皮克敏無限拔拔玩偶版，但這個玩偶不是花錢就能買到，要透過夾娃娃機的方式，才能獲得這個皮克敏無限拔拔玩偶，今（19）日開始，在日本各大遊樂設施的夾娃娃機登場。
皮克敏無限拔拔玩偶版全系列共有3款，包括紅色皮克敏、黃色皮克敏、藍色皮克敏，其中紅色皮克敏為開花版本，黃色是葉子，藍色是花苞，每款尺寸約13公分。
無限拔拔超療癒 帶出門、擺家裡都可愛
無限拔拔最療癒的玩法，就是玩家可以真正把皮克敏拔出土壤造型的底座中，拔完之後還能把皮克敏再度塞回去底座，實現「無限拔盆」的爽快感，超有互動感。
另外，皮克敏無限拔拔玩偶版都附有珠鏈，玩家可以把玩偶當成吊飾掛在包包上，把皮克敏玩偶帶出門，或是放在家裡當成居家擺飾，都能讓皮克敏陪伴在玩家生活左右。
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任天堂熱門IP皮克敏再推出讓粉絲融化的實體周邊，日本TAITO推出皮克敏無限拔拔玩偶版，但這個玩偶不是花錢就能買到，要透過夾娃娃機的方式，才能獲得這個皮克敏無限拔拔玩偶，今（19）日開始，在日本各大遊樂設施的夾娃娃機登場。
皮克敏無限拔拔玩偶版全系列共有3款，包括紅色皮克敏、黃色皮克敏、藍色皮克敏，其中紅色皮克敏為開花版本，黃色是葉子，藍色是花苞，每款尺寸約13公分。
無限拔拔最療癒的玩法，就是玩家可以真正把皮克敏拔出土壤造型的底座中，拔完之後還能把皮克敏再度塞回去底座，實現「無限拔盆」的爽快感，超有互動感。
另外，皮克敏無限拔拔玩偶版都附有珠鏈，玩家可以把玩偶當成吊飾掛在包包上，把皮克敏玩偶帶出門，或是放在家裡當成居家擺飾，都能讓皮克敏陪伴在玩家生活左右。