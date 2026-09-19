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▲全聯哈根達斯自9月10日起至9月22日，指定口味每桶199元。（圖／翻攝自全聯）

▲7-11哈根達斯草莓雪酥買2送2，百吉沙士棒棒冰也半價吃。（圖／7-11提供）

▲7-11得意 好柔韌 3 層抽取衛生紙買1送3。（圖／7-11提供）

讓木瓜果香交織濃郁奶香，口感香甜滑順、尾韻清爽， 為記憶中的經典木瓜牛奶滋味增添新亮點。



▲全家木瓜牛奶霜淇淋加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。（圖／全家提供）



週末吃點療癒冰品！全聯哈根達斯整桶特價199元進入倒數，優惠只到9月22日，且有20款人氣口味任選，不想一次買整桶，7-11則有哈根達斯草莓雪酥買2送2，平均每件只要75元。全家則有霜淇淋第二件6元，相當於55元開吃。全聯哈根達斯自9月10日起至9月22日，凡設有哈根達斯冰箱門市，指定「哈根達斯品脫420~473ml（草莓、香草、抹茶等共20款人氣口味）」任選，每桶只要199元，全台超過千家全聯、大全聯門市同步優惠，且再贈50元品牌滿額折價券（單筆不累贈）。7-11則是自9月18日起至9月20日，「哈根達斯豐潤 草莓雪酥」買2送2，每件原價149元、特價75元；還有百吉沙士棒棒冰買2送2，平均每件只要13元。即起至9月29日，7-11門市還有「得意 好柔韌 3 層抽取衛生紙」買1送3串，4串只要294元，平均每串只要74元，約下殺2.5折。全家自9月18日起至9月22日，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。全家本月口味為秋季限定低脂「木瓜牛奶霜淇淋」，其嚴選台灣木瓜果汁，