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陳世凱轟「等8年連1公分都沒有」 質疑台中捷運零進度

砲口延伸江啟臣 陳世凱籲台中選「跑跑跑」的何欣純

台中市長盧秀燕昨天再抱怨中央卡台中捷運藍線，交通部長陳世凱今（19）日為民進黨台中市長參選人何欣純站台時火力全開，痛批盧市府執政整整8年，捷運「1公分都蓋不出來」，卻不斷將責任推中央、指控中央不給錢。他表示，中央核定補助藍線的經費，是胡志強、林佳龍任內興建綠線時的兩倍，「大家等了8年就是沒有開工、就是沒有看到東西，討那麼多錢，是要把中央建設補助款存在帳戶裡嗎？」盧秀燕昨天列席台中市議會時表示，中央原預計今年補助台中捷運藍線42億元，最後卻只核給1億多元，藍線預算遭中央卡關、台中被虧待；她也批評中央管轄的台中國際機場，場地狹小等問題遲未改善，恐影響台中交通及觀光發展潛力。民進黨台中市長參選人何欣純今（19）日在大里、霧峰本命區成立後援會，台中出身的交通部長陳世凱到場助陣時，直接將砲口對準盧秀燕。他指出，過去8年交通部在台中補助達2300億元，協助解決地方交通問題，機場也有擴建計畫；捷運部分，已通車的綠線由中央投資300多億元，第二條捷運藍線也已核定補助600億元。陳世凱接著表示，「這幾年除了林佳龍、胡志強接力蓋好的綠線，我們台中有沒有看到哪一條捷運，開出1公分？」他質疑，台中市民等盧秀燕宣布動工已等了8年，結果市府連1公分都沒蓋出來，卻忙著將責任推給中央，「只會說中央卡地方、中央不幫忙啦！」陳世凱指出，捷運建設屬於地方應辦事項，交通部大力支持地方各項捷運建設，補助方式也很明確，「做到哪裡就給到哪裡」，並持續查核工程進度。他反問，「進度如果做不出來，是要怪地方？還是要怪交通部不給盧市長錢？」陳世凱表示自己也是台中市民，很希望孩子能早日搭上捷運，但捷運建設「不是光靠噴口水就有效」。他批評盧秀燕表面上整天向中央討錢，實際上是因為工程做不出來，「編那些五四三的預算、找一個人來牽拖（找藉口）」。他也批評盧秀燕過去8年將施政重心放在購物節、鼓勵民眾消費，而非地方重大建設。陳世凱進一步將批評延伸至盧秀燕推薦的接班人、國民黨台中市長參選人江啟臣，指江啟臣很少下鄉，並稱「他覺得穩當選的，將來用的團隊，一定是接班盧市府躺8年的團隊啦！」呼籲選民支持「跑跑跑、有執行力」的何欣純。