我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾融高中時期的青澀舊照在節目上曝光，沈玉琳當場無情吐槽以前比較不好看。（圖／翻攝自 人生無限好公司YouTube）

擁有「中職最正MC」封號的樂天桃猿場邊主持人艾融，日前在實境節目《人生無限好公司》中，大方公開自己高中時期的學生舊照。不料昔日青澀圓臉與「嘴歪不敢笑」的模樣，與如今精緻亮麗的女神形象差距甚遠，竟當場被主持人沈玉琳毒舌吐槽：「妳現在比以前漂亮多了」，引發現場爆笑。艾融在節目「時光機 GO！重返青春之旅」單元中，首度公開高中的青澀照片。畫面中的她留著厚重瀏海與黑長髮，臉型偏圓潤，眼神透著幾分靦腆。相較於現在俏麗短髮與自信爆棚的模樣，讓主持群驚呼簡直「判若兩人」。沈玉琳更是不給情面當場吐槽：「妳現在比以前漂亮多了，妳以前怎麼這樣啦！」讓艾融一度尷尬地想把照片遮起來。面對主持群的開玩笑調侃，艾融隨後也展現高EQ，大方坦承以前確實比較胖，並親自解密當時「不敢笑」的原因。她坦然表示，學生時期因為牙齒相當不整齊，加上當時正處於戴牙套矯正的階段，導致一笑嘴巴看起來就會有點歪，也因此她當時對自己的笑容完全沒有自信，拍照都會想伸手遮著嘴巴，甚至不太敢笑。沈玉琳見狀也不忘發揮搞笑本色，立刻將槍口轉向一旁的潘若迪，笑虧他「你後來花200萬整牙才敢大聲笑」，瞬間將焦點轉移，讓艾融不再自卑。而艾融坦然面對過去黑歷史的率真態度，也獲得粉絲讚賞，紛紛留言：「其實妳以前也漂亮，只是那時候還太小，不會打扮」、「艾融現在的笑容真的超美，要多笑喔」、「長這麼漂亮了真的不需要自卑」。