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針對前台北縣長尤清，曾在自傳指控，繼任縣長蘇貞昌要求他3天內搬離縣長官邸，只因要幫民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦耶誕晚會一事。對此，蘇巧慧今（19）日否認此事，「這種口水的話題，真的沒有必要」；他強調，尤清現在公開支持他，尤其像9月5日競總成立大會那天，還冒雨替他加油，讓他非常感動。國民黨議員呂家愷在臉書分享民進黨籍前台北縣長尤清自傳「睠睠懷顧：台北縣政府的那些年」；他提到，尤清在書中記載，蘇貞昌就任縣長當天要求他3天內搬離縣長官舍，理由竟然是「就讀台大的女兒要辦耶誕晚會」；依照年齡與就學時間推算，蘇巧慧1997年正好就讀台大，「耶誕夜板橋文化路上的縣長官舍則是一片漆黑」。蘇巧慧上午出席三重捷興宮福德正神建宮225週年暨重修安座10週年遶境，活動前接受媒體聯訪時表示，相關的事情新聞都還查得到，根本就沒有什麼聖誕晚會。蘇巧慧說，尤清也公開稱讚過蘇院長接任縣長後的表現，現在更是公開支持他，尤其像9月5日競總成立大會那天，「我看到尤清縣長穿著雨衣坐在雨中，坐了那麼久，就是為了幫我加油，我真的非常感謝，而且也非常感動」。蘇巧慧說，這種口水的話題，真的沒有必要，新北市民想看到的，就是比候選人的政見、願景、成績，還是繼續討論新北市的未來、新北市的政績願景，這樣才是市民想看到的。另外，對手李四川小琉球農地違建至今疑未拆除，蘇巧慧說，相關細節並不清楚，但李四川曾表示，「該拆就拆、沒有例外」，應由本人向社會說明清楚。