我是廣告 請繼續往下閱讀

侯友宜任競總主委 李四川：他挺到底、我拚到底

侯友宜喊話接棒 相信李四川「會比我做得更好」

國民黨新北市長參選人李四川今（19）日開箱競選總部，同時宣布競選總部主任委員由新北市長侯友宜擔任。侯友宜致詞時表示，他一定會跟李四川並肩作戰，未來也要由李四川接棒，「我相信他的接棒會做得比我更好」，一起讓新北市成為更偉大的城市。李四川上午舉辦「我們都挺李四川！成立城市建設後援會」。對於侯友宜擔任競總主委，李四川表示，很榮幸由侯友宜擔任競選總部主委，就像侯友宜剛才所說，兩人一路都是並肩作戰，從前新北市長朱立倫任內，到侯友宜執政這8年，確實把新北市建設得相當好，也讓所有市民安居樂業。「所以我要接他這一棒。」李四川表示，在侯友宜奠定的基礎下，他會全力以赴接下這一棒，讓明天比今天更棒。他也再次感謝侯友宜擔任競總主委，強調「我一定全力以赴，侯市長挺到底，我拚到底」。侯友宜表示，新北市升格以來，不管李四川在地方擔任副市長，或到中央擔任秘書長，兩人都一起見證新北市一步一腳印、不斷成長；這8年來接續努力，也看到新北市脫胎換骨，如今已經成為一座國際大都市。侯友宜指出，新北未來還有更遠大的建設，因此要麻煩李四川一定接棒，「我相信他的接棒會做得比我更好」，一起讓新北市成為一個更偉大的城市。