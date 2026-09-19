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今年第2次川習會，下週就要在美國登場，《南華早報》19日引述多名消息人士稱，川普（Donald Trump）政府正考慮將對台重大軍售案推遲到年底，可能會是11月的亞太經合組織（APEC）峰會、12月的二十國集團（G20）峰會之後。對此，旅美學者翁履中認為，截至目前為止，還沒有公開證據顯示，美國已經決定用台灣來交換中國在經貿或其他議題方面的讓步，外界應持續觀察的，是川習會之後發生什麼事。翁履中在臉書粉專發文，談到這次川習會的重點，不會是一份看起來很漂亮的「歷史性大協議」，而是美中能不能從「暫時避免衝突」，進一步建立比較穩定的競爭管理方式，「大交易不容易，小交易可以期待」，真正重要的，是制度有沒有開始建立。翁履中補充道，畢竟，如今美中真正的矛盾，早已不是「中國多買多少美國商品」，而是半導體、AI、電動車、產業政策、稀土、出口管制、投資與全球供應鏈，這些問題牽涉2國未來10年、20年的競爭力與國安，不太可能靠川普與習近平坐下來談幾個小時就解決。所以，真正穩定的國際關係，不是2位領導人見面的時候談得多好，而是2位領導人不在場的時候，下面的人還能不能處理問題，外界有沒有開始看到固定成員、正式會議日期、可以討論的產業範圍、投資審查與爭端處理機制在進行。把焦點拉回台灣，翁履中認為，這次川習會，台灣真正需要看的，不只是川普有沒有公開說一句「支持台灣」，反而更要觀察峰會之後，對台軍售是否繼續推進？美國既有台海政策措辭有沒有改變？台灣問題是否開始與貿易、稀土、科技或其他談判項目產生新的連動？翁履中強調，雖然美國有很多理由不放棄台灣，但台灣不能因此假設，在任何成本與任何情境之下，美國的利益計算都永遠不會改變；真正重要的不是「每天猜華府會做什麼」，而是讓台灣自己更有韌性、更有防衛能力、更有經濟與科技價值，同時盡可能降低戰爭與誤判的風險。最後，翁履中點出，世界看川習會，看的可能是美中互動新框架與全球新穩定，而台灣看川習會，則必須看清這2人如何透過交易爭取自身利益，思考怎樣才能讓2強都「想要台灣」，而不是只把台灣當成可操縱的籌碼。