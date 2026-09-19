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11個機關提出逾22隻待轉訓犬需求

網傳海關緝毒犬中心缺乏散步、社會化，只能在犬舍等地等待民眾認養，擔憂動物福祉受影響。財政部關務署今（19）日澄清，不適任緝毒的犬隻，都會依據其特質積極媒合其他執勤犬機關轉訓。目前已有約11個機關提出近22隻以上需求，經挑選後即辦理移撥，實際留置等待轉訓期間並無外傳「長期」無人帶犬散步及社會化活動的情形。經過評估不適合擔任緝毒犬的狗，會變成待轉訓犬。關務署說明，待轉訓犬並非長期留置犬舍，而是依犬隻健康、性格及未來工作需求，持續安排適當照護、活動及社會化，並媒合轉訓為檢疫犬、偵爆犬、偵搜犬、搜救犬等其他工作犬，使犬隻適才適所、持續發揮所長。寄養家庭及社會化志工長期以來都是海關工作犬培育的重要夥伴。關務署表示，今年7月辦理寄養家庭座談會時，已就相關犬隻照護及人力運用進行溝通，現階段除由培訓中心人員依專業分工照護外，也運用中部地區大專院校實習生等人力協助犬隻照護及相關活動，並將依犬隻照護及社會化實際需求，適時徵求志工共同參與。目前已有約11個機關提出近22隻以上需求，需求相當殷切，犬隻經各機關挑選後即辦理移撥。關務署強調，每一隻由培訓中心培育的犬隻，無論最終成為緝毒犬，或經適當程序進入其他安置階段，都是政府投入資源及眾多寄養家庭、志工與工作人員共同照護的重要生命。感謝社會各界賢達關心工作犬福利，也將持續檢視相關制度並強化資訊公開。惟網路資訊傳播快速，部分未經查證內容容易造成誤解，籲請各界於轉載前先行查證。