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全台首家奪二星酒店：臺北嘉佩樂酒店

▲臺北嘉佩樂酒店從一星晉升米其林二星鑰，成為全台首家獲得二星肯定的酒店。（圖／米其林官方提供）

臺灣7家飯店獲一星鑰肯定 版圖遍佈全台北中南

《米其林指南》公布2026年「全球米其林星鑰」評選結果，全球共2832間飯店榮獲米其林星鑰。臺灣今年共有8間飯店入選米其林星鑰名單，包括臺北嘉佩樂酒店從一星晉升米其林二星鑰、7間獲頒米其林一星鑰。今年入榜星鑰名單足跡更從臺北、臺中拓展至新竹縣、南投縣及高雄。臺灣旅宿今年再添里程碑，迎來首間米其林二星鑰飯店，2025 年榮獲米其林一星鑰的臺北嘉佩樂酒店晉升米其林二星鑰之列，成為臺灣目前唯一獲此殊榮的飯店。米其林二星鑰象徵「驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往」，彰顯其卓越且獨具特色的旅宿魅力。臺北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 由曾操刀全球多間頂級奢華飯店的知名設計師 André Fu 打造，室內設計令人驚艷卻不張揚，營造出自在舒適、適合長時間停留的氛圍。豐富的文化體驗亦是一大亮點，館內的「文旅官」每日帶領賓客參與不同活動，包括品嘗在地美食、走訪周邊街區等。除了首家米其林二星鑰飯店，今年共有7間飯店獲得「米其林一星鑰」，包含3間維持殊榮：金普頓大安酒店 – 臺北、臺北文華東方酒店、虹夕諾雅 谷關，以及4間新入選：高雄洲際酒店、日月潭涵碧樓、三二行館、The One南園人文客棧。