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《驀然回首》介紹 是枝裕和改編真人版9/11上映

菅田將暉秒答應演出 是枝裕和根本不用說服

真人版撞上動畫版 是枝裕和知道時嚇一跳

畫漫畫的聲音也要演 4名演員真的下筆

出口夏希畫到手起水泡 直接在秋田弄出練習房

小演員也來真的 有人學畫畫、有人苦練足球

日本名導是枝裕和今（19）日帶著電影《驀然回首》女主角出口夏希、蒔田彩珠來台宣傳，沒想到他親自揭露，當初決定把藤本樹同名漫畫拍成真人版時，壓根不知道動畫版也正在製作，直到後來聽說才嚇了一跳，看完成品更忍不住大讚「真的很棒」。至於片中驚喜現身的影帝菅田將暉，是枝裕和更笑說根本沒花力氣說服，只是直接問他「要不要演？」身為藤本樹粉絲的菅田將暉完全不介意戲分多寡，很快就點頭答應。《驀然回首》原作來頭不小，是《鏈鋸人》作者藤本樹在2021年推出的單篇漫畫，篇幅不長，卻在公開當天直接轟動日本漫畫圈，上線後短短1天就突破200萬次閱覽，成為《少年Jump+》史上首部達成這項紀錄的作品。故事從小學四年級生藤野開始，她一直以自己在校刊連載四格漫畫為傲，直到看見長期不來學校的同學京本作品，才第一次被對方壓倒性的畫功狠狠震撼；原本互不相識的2個女孩，也因為漫畫走進彼此的人生，一起創作、一起長大，最後卻迎來一場徹底改變兩人命運的事件。後來《驀然回首》的影響力後來一路從漫畫燒到大銀幕，2024年動畫電影上映後直接打進國際市場，曾入圍第97屆奧斯卡「最佳動畫片」雖然最後沒進入決選，仍讓這部作品從日本漫畫圈紅到全球。如今《驀然回首》又再度被搬上大銀幕，而且是直接交到坎城名導是枝裕和手中改編真人版，由出口夏希飾演主角藤野，蒔田彩珠飾演不擅社交的京本，影帝菅田將暉飾演雜誌社編輯前田，電影已於9月11日正式在台上映。片中，菅田將暉飾演雜誌社編輯前田，雖然戲分不算多，仍是卡司曝光時的一大驚喜，被問到當初如何說服菅田將暉接下這個角色，是枝裕和笑說其實完全沒有費力說服，「我就是直接問他要不要演。」由於菅田將暉本身就是藤本樹的粉絲，也完全不介意角色大小，因此收到邀請後很快就答應演出，合作過程相當順利。出口夏希片中與菅田將暉有不少對手戲，她坦言真正站到對方面前演戲時還是相當緊張，畢竟菅田將暉是演藝經驗豐富的大前輩，光是一起演出就能感受到差距；相較之下，蒔田彩珠與他的交集少很多，全片只有2場戲碰上，而且都沒有台詞，讓她留下小小遺憾，「希望之後還有機會，可以真正跟他對戲」。《驀然回首》原作早已累積大批死忠讀者，2024年推出的動畫電影又獲得高度評價，因此真人版要怎麼拍出不同味道，也成為是枝裕和接手後最大的課題之一，不過導演透露，當初確定要拍真人版時，其實根本不知道同時還有動畫版正在進行，後來聽到消息時相當驚訝，直到親自看過動畫電影後，更直言「真的覺得是一部很棒的作品」。也因為前面已經有漫畫、動畫2個版本，是枝裕和更清楚真人電影真正能發揮的地方，他沒有刻意大幅改寫藤本樹的故事，而是基本沿著原作架構前進，把重點放在「人」本身，希望透過演員真實存在的身體、呼吸與聲音，讓藤野與京本不只是漫畫紙上的人物，而是像真的活在觀眾眼前，這也成為真人版與漫畫、動畫最明顯的不同。電影花了不少篇幅呈現藤野、京本埋頭畫漫畫的過程，是枝裕和特別喜歡孩子投入創作時的背影，甚至認為不只孩子如此，大人專心做一件事情時的背影同樣迷人，因此片中保留大量角色伏案創作的畫面。對他來說，真人版真正珍貴的地方不只是拍到「手正在畫」，而是連一個人如何慢慢投入創作的狀態，都能透過身體被攝影機捕捉下來。而導演這次尤其在意「畫畫的聲音」，從一開始下筆時的不自在、遲疑，到後來筆尖變得鏗鏘有力，甚至逐漸與角色的情緒融為一體，這些細微變化都是動畫與漫畫無法以相同方式呈現的質感。為了真的收進這些聲音，是枝裕和拍攝時要求4名演員親自動手畫，因為只有筆真正落在紙上、演員真的在畫，那個聲音才騙不了人。為了演出長年畫漫畫的藤野與京本，出口夏希、蒔田彩珠早在開拍約4個月前就開始接受繪畫訓練，出口夏希甚至一度畫到手起水泡。她透露，確定接演後就被要求持續練習，到了秋田拍攝期間，更直接替自己弄了一個練習畫畫的空間，不過是枝裕和從來沒有要求她們真的練成漫畫高手，反而更在乎拿筆、落筆以及長時間創作後呈現出來的狀態與聲音。長時間練習也讓出口夏希真正理解創作者的感受，從畫到手痛，到逐漸體會藤野與京本為什麼那麼喜歡畫畫，以及2個女孩透過漫畫互相理解的心情，只是殺青後，她也很乾脆承認自己就此停筆，「畫漫畫是為了拍攝，我拍攝完沒辦法把它當作興趣。」蒔田彩珠原本就是漫畫迷，但為電影密集練習與平常看漫畫完全是兩回事，拍完後也沒有繼續把畫漫畫當成興趣，不過她仍認為，為了一個角色如此長時間練習漫畫，是非常難得的經驗不只出口夏希與蒔田彩珠為角色提前做足準備，是枝裕和拍攝時，同樣要求不同年齡階段的演員真正接近角色的生活，飾演小學時期京本的岡田六花，為了電影開始接觸畫畫，升上國中後甚至加入美術社，讓戲裡的練習一路延伸到現實生活。是枝裕和也提到，自己對演員的要求向來不只停留在鏡頭前，透露七瀨楓莉現在正拍攝另一部電影，片中飾演天才足球少女，因此現在也正在接受足球訓練。比起要求演員單純「演得像」，他更希望演員真的花時間去做角色會做的事，等到正式開拍時，那些練習留下來的動作、聲音與身體習慣，自然就會出現在鏡頭裡。