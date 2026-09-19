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▲經典殭屍砍殺遊戲《電鋸甜心》推出續作《電鋸甜心2 Back2Back》，並在2026東京電玩展發表。（圖／記者張志浩攝）

《電鋸甜心2》跨台日美製作 台灣大攜手智寶攻海外

▲全球知名IP《電鋸甜心》系列全新作品，9月17日將登上「2026東京電玩展」，由台灣大哥大和智寶共同製作開發。（圖／Dragami Games 提供）

遊戲、動畫、電影三線並進 智寶打造全球娛樂IP

台灣大哥大攜手智寶共同開發製作的遊戲《電鋸甜心2 Back2Back》，近日在2026東京電玩展正式公開，現場除開放玩家試玩外，與此同時，智寶更宣布啟動《電鋸甜心2》首部「真人版電影計畫」，預計2027年在好萊塢開拍，讓這個自2012年推出、全球累計銷量突破150萬套的IP，朝「新作遊戲、動畫影集、真人電影」三線發展。《電鋸甜心2 Back2Back》延續原作暴力美學、爽快戰鬥與80年代美式流行文化風格，由台灣大哥大與智寶共同投入開發製作，台灣大哥大表示，此次參與《電鋸甜心2》，象徵台灣大遊戲事業從過去的代理發行，進一步跨足內容投資及開發製作，並將結合智寶拓展作品海外發行與推廣。台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔指出，《電鋸甜心2 Back2Back》是台灣大策略投資智寶的重要成果之一，雙方共同參與日本製作委員會，並從開發階段導入玩家洞察及過去的代理營運經驗，智寶總經理暨製作人鄧橋則說明，《電鋸甜心2》自2022年啟動，從IP授權、跨國團隊組成到發行資源布局，整體製作橫跨日本、美國與台灣，是一項高度跨國協作的專案，同時也是智寶鎖定北美市場的重要大型計畫。除了遊戲新作之外，智寶也在東京電玩展宣布，《電鋸甜心2》首部真人版電影正式啟動，電影將延續原作世界觀，但採用全新原創故事，時間軸設定在遊戲事件之前，並由來自台灣、日本、美國與德國的國際團隊共同製作，集結多位具有好萊塢影視經驗的製作人。智寶表示，此次真人電影計畫由公司主動發起，並整合歐美影視製作資源，與《電鋸甜心2》遊戲、動畫影集同步推進，正式形成「新作遊戲╳動畫影集╳真人電影」三線並進的IP布局，盼將《電鋸甜心》從單一遊戲作品進一步打造為受到全球市場認可的娛樂IP。目前《電鋸甜心》系列全球累計銷量已突破150萬套，原作以殭屍獵人世家的啦啦隊少女茱麗葉（Juliet Starling）為主角，融合B級電影、黑色幽默與美式流行文化元素。隨著《電鋸甜心2》公開並同步啟動真人電影計畫，智寶也將持續整合遊戲、影視與海外市場資源，推動IP全球化發展。