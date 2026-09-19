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當百年古蹟遇上低碳單車與悠揚爵士樂！為響應全國古蹟日，交通部觀光署參山國家風景區管理處跨域結合立法院中南部服務中心及霧峰區公所，打造「2026參山騎旅—古蹟日阿罩霧約騎」。活動以「邀遊霧峰・爵醒古蹟日」為名，帶領民眾騎單車深入阿罩霧巷弄，在車輪轉動與爵士樂聲中，以全新視角重新認識霧峰的歷史風華。參山處表示，霧峰擁有原省議會、霧峰林家及光復新村等豐富文化資產，串起阿罩霧百年發展軌跡。本次活動吸引約50名車友參與，從市定古蹟「原省議會議事堂」集合出發，由立法院中南部服務中心導覽引導後展開3小時騎旅。路線串聯「霧峰林家花園及宮保第園區」、乾溪自行車道、亞洲大學附屬現代美術館、霧峰酒莊及光復新村，最後抵達「議蘆會館」與立法院民主議政園區，以單車串起霧峰的歷史與現在。騎旅途中更安排一場「古蹟限定」爵士饗宴。霧峰區公所特別於國定古蹟「霧峰林家花園及宮保第園區」安排「中西爵士大樂團（Midwest Jazz Orchestra）」現場演奏。當悠揚爵士樂在百年古蹟間響起，歷史建築化身為音樂舞台，讓車友在騎旅途中停下腳步沉浸其中，為古蹟日增添跨時空的藝文體驗。參山處長曹忠猷指出，此次活動展現中央與地方跨域合作的成果。霧峰不只有深厚歷史，更擁有適合自行車漫遊的環境，希望能透過「騎旅＋古蹟＋音樂」的組合，延長旅客停留時間並帶動周邊觀光。未來將持續跨域合作，讓百年古蹟在車輪轉動與爵士樂聲中再次「爵醒」，為阿罩霧文化觀光注入新生命力。