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謝國樑曝停駛2原因 淡季、客貨問題待調整

盼旺季重新開航 基市府：將協助改善經營環境

今年5月28日首航的基隆到石垣島定期渡輪YAIMAMARU，原本每周營運2班，不過營運4個多月後，石垣市與商船八重山株式會社決定自10月1日起暫停營運。對此，基隆市長謝國樑今（19）日受訪表示，這兩天他與業者通了數通電話，停駛主要有兩大原因，待調整完成後，旺季有望重新開航。基隆－石垣島定期航班經航港局、我國航商及日本石垣地方政府等多方協調，於今年5月28日開航，7月起每周營運兩班。不過八重山株式會社表示，截至9月貨物裝卸仍未全面展開，加上燃油等營運成本超出預期、客運需求恐下滑，因此在貨運問題解決前，將重組整體業務，以維持航線穩定營運。對此，謝國樑表示，此次停駛調整主要有兩個原因，一是秋冬受到東北季風影響，航線將進入淡季；二是客貨運問題仍需要進一步調整。謝國樑指出，他昨天得知消息後，立即致電業者關心並了解狀況，業者向他表示，待調整完成後，旺季有可能重新開航，「我們靜待佳音」。後續雖由業者處理，但基隆市政府也會從旁鼓勵、協助，他昨天也與業者通了不只一通電話。謝國樑表示，基隆市擁有郵輪、渡輪、遊艇等多元港口運輸，市府會積極協助，整體政策也將朝向讓業者擁有更好的經營環境努力，做好大環境的鋪陳。