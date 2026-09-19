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洛杉磯道奇隊今（19）日在主場迎戰舊金山巨人隊。因右上臂二頭肌發炎而進入傷兵名單（IL）的日籍球星大谷翔平，在第8局驚喜現身休息區，不僅讓網路上的球迷瞬間沸騰，彷彿還為球隊帶來了「魔法」。道奇打線在該局狂轟4發全壘打奠定勝基，最終以8：2逆轉擊退巨人，朝著國聯前兩種子邁進。賽後大谷更被捕捉到調皮捉弄隊友的開朗笑容。大谷翔平自進入傷兵名單後，並未隨隊參與先前的客場之旅。今日他終於穿著連帽外套出現在主場休息區，一邊嚼著葵花子，一邊與退場的後援左投史考特（Tanner Scott）搭話，並在貝茲（Mookie Betts）開轟後與他擊掌慶祝。巧合的是，大谷在第8局一現身，原本僅領先1分的道奇打線立刻迎來大爆發。蒙西（Max Muncy）先敲出本季第29轟，緊接著下一棒的塔克（Kyle Tucker）也背靠背擊出第17發陽春砲；隨後在兩出局一壘有人時，貝茲掃出單場第二發全壘打（第22轟），史密斯（Will Smith）再補上一發陽春砲（第8轟）。道奇單局狂敲4發全壘打灌進5分，徹底擊垮巨人。日本轉播單位的球評小早川毅彥也笑說：「這真是充滿『道奇本色』的進攻。大谷選手一來到休息區，大家就像是對好暗號一樣，全壘打『砰砰砰』地一直打出來呢！」比賽結束後，大谷翔平來到場上與隊友擊掌慶祝勝利。有趣的是，大谷在擊掌完後，偷偷從背後拍了投手史庫柏（Tarik Skubal）一下，然後裝作若無其事地準備走回休息室。不過史庫柏立刻發現並笑著走向他，惡作劇被抓包的大谷當場忍不住大笑出來，隨後史奈爾（Blake Snell）也加入陣容開心閒聊，展現出球隊極佳的氣氛。看到大谷展現出久違的開朗笑容，日本網友紛紛在X（舊推特）上熱烈討論：「大谷出現啦！！！」、「大谷一來道奇突然就開始狂打了（笑）」、「看起來很有精神太好了」、「看到他的好心情和笑容就安心了」。回顧整場比賽，道奇首局便靠著貝茲的「首局首打席全壘打」先馳得點，5局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出追平打。6局下，頂替大谷升上大聯盟的21歲新星德保拉（Josue De Paula）擊出帶有打點的超前二壘安打，打下本場比賽的勝利打點。先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）表現優異，主投6局僅被敲3支安打，狂飆10次三振失掉2分，順利收下本季第5勝；隨後由牛棚投手聯手守住領先。已經奪下分區冠軍的道奇隊，目前正積極爭取國聯勝率前二的位置，以確保季後賽首輪資格。