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▲統一獅43歲老將陳鏞基本週迎接引退賽，大學室友「雞」林恩宇、「龍」曾貴龍、「貓」蔡明晋致贈祝賀花籃。（圖／記者陳柏翰攝,2026.9.19）

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（19）日回到亞太主場，舉辦43歲老將「鏞不止步陳鏞基引退系列賽」，首戰陳鏞基扛先發第5棒、指定打擊。雖然引退儀式明（20）日才舉辦，但已有不少好友致贈花束、花籃，最有趣的是署名「雞、龍、貓」的花籃，雞與貓是林恩宇、蔡明晋，龍則難倒媒體、工作人員，最後由陳鏞基本人親自解答，龍是合庫退役球員曾貴龍。獅隊結束客場之旅，今日回到亞太主場，舉辦43歲老將陳鏞基「鏞不止步陳鏞基引退系列賽」，雖然引退儀式明日賽後才舉辦，已有不少陳鏞基好友致贈退休花籃，祝福陳鏞基引退快樂。其中最有趣的，是署名「雞、龍、貓」的花籃，祝福文字寫下」恭賀台啤國體榮譽室友光榮引退，總幹事雞、龍、貓敬賀。」這盆花籃也引起大家猜測，現場不少工作人員、媒體都能猜到雞是「小雞」林恩宇、貓是綽號「蔡喵」的蔡明晋，龍的話則讓大家猜不透，最後由陳鏞基本人親自解答，龍是合庫棒球隊退役球員曾貴龍。當年陳鏞基與室友們一同奪下92學年度UBL大專棒球聯賽的冠軍。引退系列賽首戰，陳鏞基扛先發第5棒、指定打擊。截至今日賽前，陳鏞基本季出賽40場，敲出27安、12打點，打擊率2成87。生涯累積出賽1364場，敲出1351安、136轟、747分打點，打擊率3成03。第1棒：邱智呈（右外野手）第2棒：張皓崴（中外野手）第3棒：陳傑憲（左外野手）第4棒：潘傑楷（三壘手）第5棒：陳鏞基（指定打擊）第6棒：林培緯（一壘手）第7棒：陳聖平（游擊手）第8棒：陳重羽（捕手）第9棒：陳重廷（二壘手）