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沈伯洋酸Hot Pot會燙傷！蔣萬安妙回這一句

首場三山大造勢來了！國民黨高雄市長參選人柯志恩今（19）日下午3點在捷運鳳山西站旁舉辦「大風起！柯志恩高雄勝利大會」，並找來台北市長蔣萬安助陣站台，晚間還將到六合夜市掃街。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則找來蔣萬安對手沈伯洋到愛河體驗立槳，雙方較勁意味濃厚。蔣萬安、沈伯洋同天南下輔選，形成「北高連線」大車拚，不只比排場，也比拚人氣。尤其近日在台北吹起的「洋流」，不論沈伯洋到哪掃街，支持者都如影隨形。蔣萬安則持續專注市政，依舊受到婆婆媽媽喜愛。今天上午出席客家後援會、大同區後援會成立，許多支持者送暖，大喊連任成功。台北市長選戰從台北打到高雄，上午出席後援會成立大會時，蔣萬安被問到是「洋流」聲勢好？還是藍營氣勢強？畢竟前一天沈伯洋在景美夜市掃街，強調洋流是溫暖的，會燙傷人的叫做Hot Pot（火鍋），被解讀是在暗諷蔣萬安多次拿火鍋來比喻台北。對此，蔣萬安說，「如果怕燙，hot pot溫度是可以調的，而且火鍋是有料的。今天要在醬料裡面加點酸也沒問題，我都尊重，這就是民主。」他強調，和川伯到港都「川流不息」來為柯志恩委員加油，期待與鄉親朋友們見面。沈伯洋則說，到高雄是和賴瑞隆互相打氣，體驗高雄的一些設施、討論河岸改造，因為台北現在也要走向這條路嘛，彼此交換經驗。至於AI，高雄有它的AI的發展模式，會與台北不一樣，之後能不能成為雙箭頭，針對AI發展在不同的地方又可以互相合作，這都是可以討論的重點。