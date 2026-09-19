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運動部長李洋赴日參加亞運會，一度遭亞奧會禁止出席升旗儀式，陸委會副主委梁文傑建議記者詢問國民黨，因鄭日前曾說「每個國家都支持一個中國原則」，看到李洋被擋應會很開心，又可以進場應該很不高興。對此，國民黨文傳會主委陳以信痛斥，梁文傑把「一中政策」偷換成「一中原則」，更刻意迴避真正問題，馬政府可以，為何賴政府卻差點被擋在門外，認為民進黨應先檢討自己。陳以信痛批梁文傑，不該以挑釁言詞處理敏感的國際體育事務。他呼籲此刻最重要的是體育歸體育、政治歸政治，讓全台灣一起為選手加油。陳以信指出，鄭麗文主席明明講的是「一中政策」，梁文傑卻硬是偷換成「一中原則」。堂堂陸委會副主委，是分不清楚兩者差別，還是明知不同卻刻意扭曲？陳以信指出，馬英九政府時期，體委會主委戴遐齡2008年赴北京參與奧運相關事務，2012年倫敦奧運更直接出席選手村中華代表團升旗典禮。同樣是政府體育首長，馬政府做得到，為什麼賴政府李洋卻差點被擋在門外？陳以信反批，梁文傑不敢面對的，是賴政府兩岸政策所造成的後果。他質疑，賴清德的「新兩國論」不斷升高兩岸對立，已讓台灣的國際參與面臨更多阻力！今天台灣國際空間受到限制，執政黨首先應檢討自己的兩岸政策，梁文傑怎麼還好意思把責任甩給國民黨？陳以信表示，卓榮泰日前赴日行程已引發台日互信爭議，如今梁文傑又以挑釁言詞處理敏感的國際體育事件。民進黨的部長為什麼在國際場合一再碰到阻力？馬政府做得到，賴政府為什麼做不到？民進黨該檢討的是自己，不是檢討別人。