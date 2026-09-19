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高溫下重啟秘密武器 盧秀燕替連佳振「噴」出好運

近來天氣持續炎熱，中央氣象署預告中南部今（19）天可能出現36度高溫，台中市長盧秀燕上午在豐原助選時，再度祭出去年大罷免期間的「助選秘密武器」防曬噴霧，當場朝自己及身邊的人猛噴。她笑說，這瓶噴霧曾幫立法院長韓國瑜挺過大罷免，讓他成為「立法院的太陽」，如今希望市議員參選人連佳振也能延續好運，成為豐原、后里區的太陽。距年底九合一選舉剩下70天，各路參選人把握時間成立競選總部，但近期中南部天氣炎熱，白天戶外猶如火爐。盧秀燕今天連趕3場助選活動，上午出席市議員參選人連佳振與市長參選人江啟臣的聯合競選總部成立大會，下午將搭機前往澎湖，替縣長候選人陳振中及馬公市長候選人洪棟霖助選，行程幾乎都在戶外進行。上午在豐原，盧秀燕看到連佳振被太陽曬到「黑得發亮」，連頭髮都變少了，不禁想起去年大罷免期間，為了搶救國民黨立委，韓國瑜也曾被烈日曬到頭皮發紅、發燙。她笑說，當時韓國瑜在南投見到她時，第一句話就是指著自己的頭說「噴我、噴我」，讓防曬噴霧意外爆紅，市面上一度缺貨，她形容防曬噴霧為韓國瑜帶來好運，幫助他挺過反罷免，成為「立法院的太陽」。盧秀燕說著說著，拿起防曬噴霧替一旁的連佳振噴灑，也不忘往自己臉上噴幾下降溫，接著替身邊其他人一一加持。她表示，噴過這瓶防曬噴霧就會帶來好運，今年首度重新動用這項秘密武器，祝福連佳振也能「爆紅」當選。