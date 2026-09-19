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▲面對連假顧孫開銷與體力雙重負荷，長輩果斷預訂溫泉旅館展開逃亡之旅。（示意圖／取自photoAC）

▲退休夫妻選擇連夜訂溫泉旅館度假，不傷和氣拒絕顧孫又能徹底放鬆身心。（示意圖／取自photoAC）

日本一對已退休的六旬夫妻，原本坐擁 2,800 萬日圓（約新台幣 560 萬元）存款與穩定年金，生活悠閒。未料女兒頻繁帶孫返鄉，上次 4 天 3 夜狂花 15 萬日圓（約新台幣 3 萬元），讓老人家陷入顧孫疲勞與破財打擊。得知女兒秋季連假「白銀週」又要帶孫回家過節，兩老嚇得連夜訂溫泉旅館逃難。日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67 歲的浩二先生與 66 歲的惠子太太雙雙退休，同住在蛋白區透天厝，擁有 2,800 萬日圓（約新台幣 560 萬元）存款，且每月可領 25 萬日圓（約新台幣 5 萬元）年金，生活原本無虞。然而女兒常帶著兩個愛孫回來，兩老除了給孫子 1 萬日圓（約新台幣 2,000 元）零用錢，還帶他們吃大餐、逛休閒設施。今年暑假盂蘭盆節長假，女兒一家四口回家住了 4 天 3 夜，浩二夫妻光是招待孫子的各項開銷就高達 15 萬日圓（約新台幣 3 萬元），體力與財力皆大喊吃不消。本以為下次見面是新年，不料女兒不久後又來電，表示 9 月下旬的「白銀週」（日本敬老之日與秋分之日連成的秋季長假）假期很長，一家四口想再次回老家過節。浩二先生驚覺若再招待一次，經濟壓力與體力負擔過於龐大，連忙與妻子商量。兩人果斷決定連夜預訂九州 3 天 2 夜的溫泉旅館，直接展開「逃亡之旅」。女兒得知父母早已安排好旅遊後雖然感到失望，但也無法多說什麼。這趟 3 天 2 夜的九州溫泉之旅花費約 11 萬日圓（約新台幣 2.2 萬元），雖然與招待孫子的花費相去不遠，但浩二先生表示，與其把錢花在讓自己精疲力竭的顧孫上，不如拿來讓自己好好放鬆一次。他坦言曾想過直接跟女兒開口表達吃不消，但又擔心傷害感情或導致家族關係疏遠，透過預先安排旅行，不僅能有禮貌且不傷和氣地拒絕，還能享受屬於自己的退休生活。根據日本內閣府調查，有 25.8% 的長輩想優先將錢花在子女或孫子女身上，但更有 32.4% 的人選擇優先投放在自己的興趣與旅遊上。專家指出，銀髮世代雖然時間充裕，但體力與退休金仍有極限。在「顧孫疲勞」與「為孫破財」的雙重壓力下，長輩學會拿捏適度的「家人距離感」，並適時拒絕過度索取，是維持家族長久和諧與保障老後財務安全的重要課題。