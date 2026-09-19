▲AAA拓元售票爆災情！綁FB會員全都無法登入　眼看10萬座位被搶光

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無法用FB帳號進入，頁面會跳出「Facebook已封鎖網址」的字樣，

▲▼拓元售票系統提供的會員登入路徑有兩種，今日使用FB登入的全都被阻擋，無法參與搶票。（圖／翻攝自拓元、Facebook）

▲高雄2026 AAA座位圖、票價。（圖／翻攝自拓元售票）

2026 AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）出席資訊一次看

2026 AAA亞洲明星盛典年底將在高雄登場，今（19）日開放所有拓元售票系統的會員進行搶票，沒想到出現一堆受災戶。，甚至無法臨時改用Gmail登入，因為身分證、電話等個資早已被綁定在FB登入的帳號中，這也導致一堆人搶票失敗，眼看2天活動合計約10萬張的門票被搶完。今日拓元在下午1點整準時開放搶票，大批會員要登入做準備時才發現，讓眾人超級崩潰，紛紛上社群抱怨：「臉書登入試了不同網頁登入都是這樣」、「連無痕都試過了，也沒有用」、「用Google要重新登入也不行，一個身分證只能一個帳號」、「我的AAA…連搶的機會都沒有」。《NOWNEWS今日新聞》記者也實測在今天下午1時5分登入拓元系統綁定臉書帳號登入，結果也是顯示「Facebook已封鎖網址」，身邊許多友人也都受害，痛批：「可以接受沒有搶到票，但不能接受完全沒有機會，拓元應該出面說明。」而拓元提供的登入選項只有FB與Google信箱（Gmail）兩種選擇，原先就使用Gmail登入的人，搶票都沒問題。記者友人就是透過Gmail登入拓元會員，順利搶到6180元的座位。但其餘追星群組內用FB登入的人則全部搶票失敗，大家都相當火大。另外，拓元官網的疑難排解中，有提到「綁定Facebook之會員無法成功登入」的解方是建議大家換用電腦裝置登入，但記者實測，改用電腦選FB登入，也一樣無法成功，問題恐怕出現在臉書母公司Meta身上。這次AAA出席陣容相當豪華，一共分成兩天舉行，第一天（12/5）由TWICE的台灣女兒周子瑜、搭檔男團ZEROBASEONE的成韓彬共同主持，出席演員包含高允貞、金宣虎、金秀賢等。第二天（12/6）則是由IVE的張員瑛搭檔男神池昌旭主持，出席演員包含金裕貞、金載沅、金惠奫、文相敏，都十分大咖，這才導致門票一位難求。➤主持人：子瑜（TWICE）、成韓彬（ZEROBASEONE）➤出席演員：高允貞、金宣虎、金秀賢、多賢（TWICE）、文相敏、朴智焕、朴志訓、裴宗玉、安孝燮、尹敬浩、李多熙、李洪耐、秋泳愚、許南俊➤出席歌手：Naniwa Danshi（なにわ男子、浪花兄弟）、NEXZ、DAYOUNG、RIIZE、LNGSHOT、RESCENE、MONSTA X、Super Junior-D&E、OURBIRTHDAY、IDID、&TEAM、告五人、ATEEZ、Xdinary Heroes、YEONJUN（TXT）、ALLDAY PROJECT、WOODZ、WONPIL（DAY6）、ITZY、JOOHONEY（MONSTA X）、YENA（崔叡娜）、KISS OF LIFE、KickFlip、tripleS、Hearts2Hearts➤主持人：張員瑛（IVE）、池昌旭➤出席演員：金裕貞、金載沅、金惠奫、文相敏、道枝駿佑、邊佑錫、尹敬浩、嚴文碩、李多熙、李相二、李鍾元、張多雅、許成泰、惠利➤出席歌手：NEXZ、DAYOUNG、LNGSHOT、RESCENE、MEOVV、朴志訓、成韓彬、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ旼琦、ATEEZ星化、ATEEZ友榮、NMIXX、YUNA（ITZY）、ZEROBASEONE、子瑜（TWICE）、彩領（ITZY）、CORTIS、QWER、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TWS、TUIDE、tripleS