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▲中國富豪美國狂生300子！（圖／截自微博）

▲中國富豪美國狂生300子！（圖／截自微博）

中國富豪徐波近日再度躍上國際版面，這回是被踢爆在美國透過代理孕母「量產」上百名子女，消息曝光後震驚各界，甚至驚動美國司法單位介入調查，種種內幕細節隨著媒體深挖，一件比一件更加離譜。48歲的徐波現任中國多益網絡董事長，向來自封「中國首父」，先前就已遭前女友踢爆，在美國透過代孕方式生下高達300名子女，如今美國CBS電視台更進一步專訪其中一名代理孕母「茱蒂」（Judy），揭開更多不為人知的內幕細節。茱蒂受訪時坦言，自己因為需要扶養一名7歲孩子，經濟壓力下看見IG上高達12萬美元（約新台幣380萬元）的代孕酬勞，才決定心動簽約，與「愛國者構想公司」（Patriot Conceptions）合作，成為徐波旗下代理孕母之一，藉此賺取酬勞貼補家用。根據茱蒂透露，徐波至今已在美國當地孕育超過100名子女，數量之龐大令人咋舌，而他背後的終極野心更是驚人——竟計畫與特斯拉執行長馬斯克結為親家，企圖藉由豪門聯姻打造出無人能敵的商業帝國，野心規模之大，恐怕連外界都難以想像。事實上，《華爾街日報》過去也曾報導，徐波早在2017年就以「煮肘」帳號在微博公開徵女友，當時便直言不諱，一心只想拚出50個「優質兒子」，如今看來，這場荒誕的「造子計畫」早已醞釀多年，並非一時興起。而這起事件之所以會被搬上檯面，其實與徐波前女友「二妞媽」的爆料脫不了關係。她去年底公開指控，徐波實際上擁有的子女數量恐怕高達300人，而她自己就曾替徐波生下11個孩子。更令人心疼的是，她還進一步控訴，兩人所生的二女兒長期遭到虐待，甚至被剝奪受教權，直到13歲仍遭囚禁在家、從未踏入校園上過學，如今雙方正為了爭奪撫養權鬧得不可開交，戰火持續延燒。這起離譜內幕，最初其實是在加州洛杉磯郡高等法院家事法庭審理一起代孕案件時，意外被揪出破綻。當時負責審理的法官裴爾曼（Amy Pellman），在2023年透過視訊傳喚遠在中國的徐波出庭應訊，沒想到徐波竟大方坦承，自己的真正目的就是想靠代孕手段，在美國「量產」20個兒子，藉此培養接班人接管家族事業版圖。法官聽聞這番說詞後當場傻眼，直言徐波根本是把代孕當成經營事業的工具，完全談不上真心想當一名父親，最終直接駁回他的親權請求。然而，這群因金錢代孕而誕生的孩子，如今卻也因此陷入法律身分不明的尷尬窘境，未來何去何從，仍是一大未解難題。