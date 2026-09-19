我是廣告 請繼續往下閱讀

▲叼貓的麻辣烤魚也有不辣的選擇，圖為「番茄果香」口味。（圖／叼貓提供）

開幕慶推優惠 烤魚打5折、會員折100元

▲叼貓的麻辣烤魚一次有7種口味。（圖／叼貓提供）

撈王也插旗信義區 新菜有野菜與特色手工料理

煙嵐牛舌盛宴」等。



⏹︎「撈王 統一時代店」相關資訊

地址：臺北市信義區興雅里忠孝東路五段8號7樓

營業時間：週日至週四 11:00 - 21:30 週五、週六 11:00 - 22:00

用餐時間：110分鐘



▲「撈王統一時代店」標榜全新升級山野系風格，融入自然木質調與山林意象。（圖／撈王提供）



ATT餐飲宣布，旗下新品牌「叼貓 麻辣烤魚」正式插旗台北信義區，將成都風味的川渝香料揉進台灣在地水產鱸魚，以七種風味各異的麻辣烤魚，讓一尾魚成為餐桌上的主角。「叼貓 」更推出開幕慶優惠，9月20日前，七種招牌烤魚5折優惠，打卡再送2000ml的解辣神器一柱。台灣人吃火鍋熱度不減，從麻辣鍋、酸菜魚到近期席捲餐飲市場的麻辣烤魚。ATT集團旗下全新餐飲品牌「叼貓 麻辣烤魚」主推七款川渝風味，從香麻濃烈到酸甜清爽皆有。像是「油潑麻辣」，是以熱油喚醒花椒、麻、辣、香瞬間在舌尖綻放；而喜愛辛麻椒香的，可選擇孜然與麻辣交織的「香辣孜然」等。甚至不吃辣者也別怕，可以選擇「黃金蒜蓉」與「番茄果香」。另外，「叼貓 麻辣烤魚」還提供單點菜色，包含叼味烤肉串、獨特烤豆腐，起司烤地瓜等。「叼貓 麻辣烤魚」並推出開幕優惠，9月19、20日推出七種招牌烤魚5折優惠，打卡再送2000ml的解辣神器一柱。另外，叼貓接續推壽星優惠，當日壽星即贈生日限定叼貓圓型抱枕，而ATT會員享烤魚現折100元優惠。⏹︎地址： ATT 4 FUN 台北市信義區松壽路12號6樓電話：02-2720-8180營業時間：週一到週日11:00 -02:00中式鍋物品牌「撈王鍋物料理」也插旗台北信義區，正式進駐統一時代百貨台北店。撈王同步推出一系列全新菜品，從當季山野蔬菜、手工肉滑，到炙燒牛肉、鮮甜海味與經典川味甜點，將「山野食材」與撈王擅長的中式鍋物技藝融合，端出更豐富的味覺層次。撈王提到，此次統一時代店推出多款全新料理，首先以山野蔬食系列展現食材的自然鮮甜，包含「川七」與「紅鳳菜」等；而「白玉蓮藕瀑布」則將蓮藕以瀑布般的視覺呈現上桌，入口清脆爽甜。肉品則有手工特色料理，像是「手搗鮮蔬豬肉滑」以手搗工序將細緻豬肉與鮮蔬融合，入口滑嫩；「手搗松露薯茸豬肉滑）」則加入松露與薯茸，堆疊細緻醇厚的香氣；另還有「極上椒香火焰牛」、「