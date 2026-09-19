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日本星達拓旗下男團timelesz出事了！25歲成員猪俣周杜涉嫌傷害罪，今（19）日遭到警察逮捕，根據了解，他昨晚跟一位女性在超商停車場裡發生爭執，並且毆打對方臉部，目前案件正在調查中。根據日媒報導，猪俣周杜昨日晚間十點半，在江東區一處超商停車場的車內，與一名26歲女性發生口角，之後還對女生臉上揮拳，今早，警方將猪俣周杜依涉嫌傷害罪逮捕，目前案件還在調查中。至於被逮捕一事，所屬社STARTO ENTERTAINMENT則回應，目前正在確認事實關係。猪俣周杜2001年8月17日出生於茨城縣，身高172公分，2024年他參加timelesz新成員選秀《timelesz project》，一路闖進最終階段，並在2025年2月正式加入timelesz，成為團體新成員。猪俣周杜參加《timelesz project》時，是以慢慢進步養成型掀起關注，甚至曾拿下粉絲票選的「最努力候選人」第一名，加入團體之後，他積極投入團體活動，不僅跨足戲劇演出，還參加演唱會以及許多綜藝節目，想不到入團才不到一年，就傳出他涉嫌傷害罪被捕，令人唏噓。