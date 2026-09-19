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每天吃水煮蛋卻剝到崩潰！網友崩潰求救 專業蛋商揭關鍵

▲蛋殼難剝可能是因為雞蛋太新鮮，新鮮蛋白含較多水分與二氧化碳，受熱後容易緊黏蛋殼內膜，建議常溫蛋先放2至3天，煮熟後立即泡冰水，並從鈍端開始剝殼。（圖／NOWNEWS資料照）

蛋越新鮮越難剝！掌握3步驟完整去殼

通常越新鮮的雞蛋，水煮後越不容易剝殼。這是因為新鮮雞蛋蛋白的酸鹼值（pH）較低，蛋白與內層蛋膜之間黏著較緊，去殼時便容易把蛋白一併剝下。

水煮蛋是許多人早餐的固定選項，不過剝蛋殼時，卻常讓人傷透腦筋。近日有網友在Threads抱怨，明明每天都用相同方式煮蛋，卻不時遇到蛋殼緊黏蛋白的情況，剝到最後甚至只剩半顆。對此，營養學博士吳映蓉表示，新鮮雞蛋蛋白pH值較低，與蛋膜黏得更緊，放置幾天後，二氧化碳逐漸散失，蛋白pH值上升，便能更容易剝殼。她建議水滾後再放蛋、煮熟立即冰鎮，並從有氣室的鈍端下手，透過3步驟就能剝出完美的水煮蛋。一名網友近日在Threads發文表示，自己每天早餐都會固定吃2顆水煮蛋，但即使每天採用相同煮法，蛋殼有時仍會特別難剝，讓他忍不住抱怨：「為什麼一樣的煮法有時候會超難剝，怎麼剝都會把蛋白一起剝掉，大概剝完也剩半顆了吧」，甚至懷疑是不是買到品質不佳的雞蛋，才會出現蛋殼難以分離的情況。對此，有在台中經營蛋行的網友解釋，新鮮雞蛋的蛋白含有較多水分與二氧化碳，受熱後，二氧化碳會因高溫膨脹，使蛋白緊緊黏附在蛋殼內膜上，因此剝殼時就容易連蛋白一起剝落，並不是雞蛋品質出了問題。若想改善這種情況，建議購買常溫蛋後，先放在通風、陰涼處2至3天，讓蛋內水分及二氧化碳稍微散失，再進行料理或冷藏保存，蛋殼通常會比較容易剝下。此外，也有網友分享其他實用方法，包括煮蛋時在水中加入少許鹽或白醋，減少蛋殼破裂並提升去殼順利度；雞蛋煮熟後則可立即放入冰水中降溫，幫助蛋白與蛋膜分離。而台灣大學營養學博士吳映蓉也曾在「吳映蓉博士營養天地」粉專說明，隨著雞蛋放置數日，蛋內二氧化碳會逐漸散失，使蛋白pH值上升，蛋白與蛋膜之間的黏著力降低，剝殼時自然會更加容易。除了調整雞蛋保存及烹煮方式，日本媒體《grape》也曾報導一名網友分享的快速剝蛋技巧。只要準備一個塑膠盒，倒入少量水，再放入數顆水煮蛋，蓋上盒蓋後快速來回搖晃數秒，蛋殼表面就會出現許多裂痕，接著沿著裂縫剝除外殼，就能更快完成去殼。若只需要處理一顆水煮蛋，也可以先將雞蛋放在平面上，一邊旋轉一邊輕敲蛋殼，接著用手掌壓住雞蛋來回滾動數次，讓蛋殼均勻產生裂紋，再逐步剝除，便有機會剝出表面較完整、光滑的水煮蛋。