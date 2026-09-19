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YTR多米多羅今（19）日凌晨宣布跟正妹女友芝芝分手，稍早兩人透過YouTube直播連線對峙，一起分析兩人是怎麼把一段感情談成這種地步的，芝芝坦承自己愛跟多米多羅吵架，但她不覺得自己有做錯什麼事，沒想到多米多羅接著說：「分手後吃生日餐，沒有給我半毛錢。」超究極AA男本性讓許多留言區粉絲都挺不起來。芝芝在直播中坦承因為安全感不夠，時常會對多米多羅的行為疑神疑鬼，兩人因此爆發了不少爭吵，接著多米回應，「除了我們吵架的那些原因，妳真的覺得妳自己沒有其他問題嗎？」芝芝認為除了自己愛吵架之外，並沒有背叛男方的任何問題，想不到接下來多米多羅說，「還有要我去吃生日餐，結果自己一毛錢都沒付，明明已經分手了。」驚人話語一出讓芝芝在直播中沉默數秒，才接著說：「喔～我以為你要請我，你又沒有跟我說，不然我也可以跟你AA啊！不然我再匯給你，因為本來分手前就說要一起吃啊。」接著多米嗆說：「妳這就是事後諸葛！」兩人一在直播提到這件事，連聊天室的粉絲都挺不起來，紛紛留言「翻舊帳多羅」、「想不到硬要講」、「多米AA多羅」、「天啊超級小氣男」、「處女座的名聲越來越差了」、「真的超難看。」多米多羅凌晨宣布跟女友芝芝早在八月就分手，不過芝芝卻被翻出來在社群轉發「男方情感不忠」等相關貼文，網紅「有花果」看不慣女方受氣，發文指控男方在芝芝做手術剛出院時，打電話斷崖式分手，交往時更曾私訊女粉出門，還跟前女友保持聯繫，事件目前炎上中。