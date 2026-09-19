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▲台灣大哥大投資智寶全新 IP 《電鋸甜心2》，遊戲在2026東京電玩展公開。（圖／記者張志浩攝）

台灣大遊戲布局再擴大 明年回歸台北電玩展

▲台灣大近年與 Riot Games 建立長期且深厚的合作關係，近期又投資智寶全新 IP 《電鋸甜心2》，遊戲在2026東京電玩展公開。（圖／記者張志浩攝）

台灣大哥大將針對旗下遊戲事業版圖進行擴張，台灣大哥大商務長林東閔今（19）日出席東京電玩展活動指出，除了現階段 Riot 《英雄聯盟》、《激鬥峽谷》、《特戰英豪》等遊戲代理外，台灣大哥大未來針對遊戲將採取「擴大代理」、「內容投資」並行的策略，並透露2027年1月將回歸台北電玩展設攤，替玩家帶來更多內容。台灣大近年與 Riot Games 建立長期且深厚的合作關係，負責 《英雄聯盟》、《特戰英豪》等作品在台灣市場的營運，近期又投資智寶全新 IP 《電鋸甜心2》，遊戲在2026東京電玩展公開，並宣布將與好萊塢合作翻拍電影，未來動畫、相關周邊也將陸續推出，展現對國際 ACG 市場的企圖心。林東閔2026年第一季末接下台灣大的遊戲經營事業，擁有長達35年遊戲經驗的他，過去曾是《天堂M》名人堂玩家，在遊戲論壇也常發表文章，YouTube 頻道也曾有同上2000人看直播的經歷，期盼用自身對社群、國內外遊戲生態圈的了解，透過台灣大資源提供玩家更多服務。林東閔提及，現階段台灣大與 Riot Games 的合作已經相當成熟，在代理方面，已有和新的國外廠商進行接洽，預計明年會有全新消息；台灣大哥大遊戲事業處處長黃治瑋也指出，台灣大將回歸2027年1月的台北電玩展，並和 Riot Games 等夥伴合作，「玩家們可以期待一下。」林東閔說明，台灣大除了代理外，針對文創、IP 的「內容投資」也有專業團隊規劃，除了《電鋸甜心2》外，近年知名包括《陽光女子合唱團》、《火神的眼淚》等，未來針對遊戲、動漫等 ACG 產業，都會充分利用旗下電信資源、OTT 平台，評估項目是否符合受眾的期待後，再回歸充值本土內容。