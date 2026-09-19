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排除開村干擾 李洋：相關行程皆依法規事前申報

後勤超前部署 設立一站式中繼站做選手後盾

2026年愛知·名古屋亞運於今（19）日晚間盛大登場。針對昨日代表團在選手村舉行歡迎與升旗儀式時一度傳出遭現場人員阻攔的爭議插曲，運動部長李洋今日上午受訪時正面回應，明確證實今晚將會全程出席開幕典禮，並喊話將全力捍衛我國尊嚴，「維護代表團基本權益，爭取對等與尊嚴」。昨日在名古屋花園碼頭選手村的升旗儀式中，現場一度因亞洲奧林匹克理事會（OCA）指令不明等因素，導致李洋在入場時受阻，經我方與駐外單位強力交涉與協處後才化解危機順利入場。面對外界高度關注今晚開幕式的官員出席狀況，李洋今早視察名古屋後勤中繼站時受訪強調，我方所有參訪行程與官員名單均已在事前依規定向大會完成申報。他表示：「我們當然希望能全力維護我們應有的基本權益，也會持續努力爭取對等與尊嚴。」除了應對現場突發狀況外，針對本次愛知名古屋亞運賽事傳出的住宿、交通與飲食等不便問題，李洋也透露運動部與中華奧會已提早規劃並成立「一站式中繼站」。透過租用專用飯店與安排接駁交通，提供選手完善的飲食與後勤服務，確保台灣健兒能免除場外因素干擾，全力投入賽事。今晚亞運開幕式，台灣代表團將由拳擊奧運銅牌女將黃筱雯與武術散打名將張煥宜共同擔任掌旗官，全隊已整裝完畢，準備以昂揚士氣大步邁入開幕主場館。