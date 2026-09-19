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▲永和大陳單元7規劃興建3棟地上36層地標大樓，總銷達255億元，預計明年第二季開賣。（圖／漢皇集團提供）

▲大陳單元6與單元7結合打造6,960坪雙單元水岸街廓，隔壁建案「漢皇River Sky」實登已站穩9字頭。（圖／漢皇集團提供）

新北市全台最大公辦都更「永和大陳社區」單元 7 於今（19）日正式開拆！預計興建 3 棟 36 層大樓，總銷達 255 億元，規劃 1,515 戶並預計 2027 年 Q2 開賣、2031 年完工。觀察周邊行情，隔壁率先開工的單元六「漢皇River Sky」實價登錄單價不僅站穩 91 萬元，，顯見在地剛需與換屋買盤力道強勁。大陳都更總面積達 8.67 公頃，新北市長侯友宜今日出席單元 7 拆除典禮表示，全區 7 個單元均已全數找到實施者並展開更新進程。由漢皇集團主導的單元 7 基地面積約 3,793 坪，規劃興建 3 棟地上 36 層、地下 6 層建築，推出 2 至 4 房共 1,515 戶，。本案導入黃金級綠建築，並由，結合隔壁單元 6 可形成達 6,960 坪的雙單元整體街廓。觀察隔壁基地實價登錄表現，已率先開工的單元六「漢皇River Sky」市場接受度極高。據樂居網統計，該案總戶數 1,282 戶中已揭露 300 多筆實價登錄，近一年平均成交單價達 91.67 萬元；其中 36 樓頂樓露台戶更於去年底以總價 5,385 萬元成交，總坪數 58.25 坪，扣除兩個車位後，每坪成交單價高達 115.7 萬元，改寫該社區最高單價紀錄。漢皇集團副董事長孫鼎翔分析，隨央行鬆綁第二屋貸款至 7 成，加上股市高點獲利資金挹注自備款，中永和憑藉交通優勢與剛需，持續吸引周邊區域輕移民買盤。大陳社區所屬的「頂溪生活圈」坐擁捷運頂溪站、永和路商圈、溪洲市場、河濱公園及完備醫療學區，整體房價推升力道強勁。樂居網數據顯示，頂溪生活圈近一年房價漲幅達 12.32%，區域 5 年前成交均價為 68.32 萬元/坪，近一年已攀升至 88.68 萬元/坪；目前。在大陳社區大型公辦都更帶來環境重塑與結構安全升級的利多下，顯著拉抬了區域新案的價格天花板。