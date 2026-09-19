我是廣告 請繼續往下閱讀

▲帶給無數大朋友及小朋友愛與勇氣的《麵包超人》，在2026年迎來電影系列第37部的里程碑《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》。（圖／曼迪傳播提供）

▲配合電影在台上映，曼迪傳播特別引進日版電影特典「快樂出遊透明背包」，電影預售票加上快樂出遊透明側背包組合，將以優惠價格300元限量販售。（圖／曼迪傳播提供）

《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》故事大綱

▲《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》以「約定」與「友情」為核心主題，帶領觀眾與劇中人物展開星空銀河的璀璨冒險。（圖／曼迪傳播提供）

帶給無數大朋友及小朋友愛與勇氣的《麵包超人》，在2026年迎來電影系列第37部的里程碑。最新電影《麵包超人電影版：潘坦與約定之星》10/16起即將在台上映。小熊貓潘坦為了重要的約定四處旅行，歷經重重困難即將放棄之時，在麵包超人與夥伴的鼓勵之下重新振作，一起前往傳說中的彩虹之星，電影以「約定」與「友情」為核心主題，帶領觀眾與劇中人物展開星空銀河的璀璨冒險，期盼所有小朋友，或是曾經的小朋友，都能在本作找到屬於自己的重要寶物！配合電影在台上映，曼迪傳播特別引進日版電影特典「快樂出遊透明背包」，透明便利設計，搭配麵包超人及潘坦的可愛表情，裝入喜歡的娃娃或隨身用品都相當合適，讓快樂出遊的好心情再加倍，加長揹帶設計，同樣適合大朋友使用！電影預售票＋快樂出遊透明側背包組合，將以優惠價格300元限量販售，預售票開賣資訊及更多電影情報，敬請密切注意官方公告！為了實現很久很久以前和某位冒險家許下的重要約定，小貓熊潘坦四處旅行。但是他在旅途中被細菌人的「嬰兒噴霧」噴到，變成了小孩子的模樣！受到麵包超人他們的幫助，潘坦向大家坦白了自己旅行的理由，以及打破約定而後悔不已的心情。這時，果醬叔叔溫柔鼓勵他：「我認為重要的是想實現約定的那份心意」。潘坦聽了重新振作，決定「這次一定要實現約定」，並和奶油麵包小弟一起朝著彩虹之星出發。奶油麵包小弟和潘坦約好：「絕對不會放棄！」，跟著一起踏上冒險之旅，卻在旅途中遇到好多危機，快要氣餒了。就在這時，偷偷溜進飛機的細菌人一行人也為了寶物追上來……，潘坦他們全力以赴，發誓不管發生什麼事都絕不放棄！當彩虹之星再次閃耀時，他們在約定的地方看見的，究竟會是什麼？潘坦這一次能實現約定嗎？這是一段關於「重要約定」與「友情」的故事。