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▲沈伯洋赴日本東京澀谷考察吸菸室及分菸政策，並與長期關心台灣、促進台日交流的日本神戶市議員上畠寛弘深入交換意見。（圖／沈伯洋辦公室提供）

▲沈伯洋赴日本東京澀谷考察吸菸室及分菸政策，並與長期關心台灣、促進台日交流的日本神戶市議員上畠寛弘深入交換意見。（圖／沈伯洋辦公室提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前赴日本東京澀谷考察吸菸室及分菸政策，並與長期關心台灣、促進台日交流的日本神戶市議員上畠寛弘深入交換意見。沈伯洋今（19）日透過新聞稿表示，日本的政策思維並非追求形式上的全面禁菸，而是在公共健康的前提下，透過合理選址、專業設計與明確管理，兼顧吸菸者與非吸菸者的權益，減少二手菸、街頭吸菸、菸蒂棄置及執法困難等問題，相關經驗值得台北參考。沈伯洋日前與上畠寛弘共同走訪澀谷車站及周邊百貨商圈，實地考察封閉式與半開放式吸菸空間，沿途就人流動線、排氣方向、建置成本及清潔維護等議題熱烈討論。兩人也互贈簽名照，沈伯洋並致贈「Team Taipei」徽章，上畠寛弘隨即別上徽章，開心高喊「Team Taipei」，互動自然熱絡，展現台日長久友誼，也為雙方城市交流注入新的動能。上畠寛弘指出，日本推動分菸政策，並不是要排除吸菸者，而是藉由有秩序、有計畫的空間配置，讓吸菸者與非吸菸者得以在城市中共存。車站及繁華商圈等人潮密集地區，通常在明確劃設禁菸範圍的同時，提供適當的吸菸空間，藉此減少二手菸、邊走邊抽菸及任意棄置菸蒂等問題；若一味擴大禁菸範圍，卻未提供相應設施，吸菸行為反而可能轉入巷弄或其他難以管理的角落。雙方也比較東京、神戶及京都等地的不同作法。東京澀谷部分吸菸室採封閉式設計，設置濾網並管控排氣，但建置與維護成本較高；神戶較常採用設有隔板、上方開放的半開放式空間，成本較低，也便於因應都市工程調整或遷移；京都則將暖簾等在地元素融入設計，降低嫌惡設施對街景的突兀感，無論採取何種形式，都必須審慎評估風向、排氣、人流及周邊環境，避免菸霧逸散至行人動線。上畠寛弘特別提到，台北部分吸菸點僅在街邊放置菸灰缸，容易形成多人聚集吸菸的景象，不只使一般行人感到壓迫，女性市民及女性吸菸者也可能因安全感不足而不願靠近。吸菸空間的規劃不能只看「有沒有設置」，更應納入性別友善、通行安全及城市景觀等面向，讓任何市民都不必因為特定空間的配置而感到不安或被迫繞道。沈伯洋表示，此次實地走訪澀谷百貨公司內設置的吸菸室，觀察到日本依照不同場域條件，發展出多元的設置形式。若辦公大樓、百貨公司及旅館等場所，在符合公共健康與安全規範的前提下，妥善設置及管理吸菸室，便可分擔街頭公共吸菸空間的需求，減輕政府在戶外尋找設置地點的壓力；至於相關設施的合作方式、建置財源及維護責任，也應進一步了解，作為台北規劃政策時的重要參考。沈伯洋指出，日本經驗最值得台北借鏡之處，在於分菸政策並非單一設施的設置，而是結合禁菸範圍、地方溝通、自治組織參與、巡查勸導及長期公民教育，尤其吸菸室常被視為嫌惡設施，在住宅區、校園周邊等地更須審慎選址，並由政府與地方自治組織充分溝通、建立共識；清潔維護也應確立「設置者負責」原則，不能在設施落成後，再將責任轉嫁給缺乏資源或意願的周邊店家。沈伯洋強調，無菸城市應該先從無菸害做起，同時也不應把吸菸者趕到看不見的角落，而是要讓吸菸者有可以遵循的空間，也保障非吸菸者不受菸霧干擾的生活空間。台北市府近來設置多處吸菸區，但空間規劃及管理配套仍有落差；未來應依商圈、住宅區及交通節點的不同條件，建立清楚、可行的分菸秩序，並將性別安全、人流動線、排煙效能及清潔責任納入整體規劃，讓城市治理真正兼顧公共健康、個人權益與現實需求。