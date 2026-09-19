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美國加州一戶民宅，本月遭竊賊闖空門，家中飼養的黃金獵犬，反應卻讓人傻眼！監視器畫面顯示，牠不但沒有狂吠護家，反而叼著玩具「邀玩」，彷彿家裡突然來了新朋友。綜合美媒報導，事發時屋主夫妻人在外面，突然收到手機傳來的家中監視器警報，遠端查看後發現，有人架著梯子，從2樓窗戶爬進家裡。這名男子進屋後，表現得相當自在，不只脫掉鞋子和上衣，還打開冰箱吃起優格、雞肉和起司，甚至在屋內躺下睡覺，完全當自己家。更讓屋主哭笑不得的是，家裡那條4歲的黃金獵犬納許（Nash），看到陌生人不但沒叫，反而搖著尾巴、嘴裡叼著玩具，一次又一次靠近對方，似乎把闖入者當成了新玩伴。屋主隨即報警，警察趕到時，男子試圖從一樓浴室的窗戶逃跑，但在後院被抓個正著，以住宅竊盜罪名移送法辦。屋主事後回憶，納許不只對小偷熱情，就連警察來了也是開心「招呼」，彷彿完全沒有察覺到危險，一樣叼著玩具跑向員警，好像在說：「有人要陪我玩嗎？」屋主自嘲道，納許或許不是一隻稱職的看門狗，但至少牠對所有人都非常友善。影片被發到網路上、經當地媒體報導後，不少民眾都笑著替納許平反，打下：「牠是在用另類方式守護家裡吧？」「牠成功用玩具把竊賊留在屋子裡了，直到警察趕到。」