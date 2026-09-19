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談謝典霖案 柯文哲：司法不要雙標

質疑選舉案件認定標準 柯文哲：要講清楚

彰化縣議長謝典霖因議會餐敘涉嫌賄選，與父親謝新隆遭法院裁定羈押禁見，母親鄭汝芬則以100萬元交保。民眾黨創黨主席柯文哲18日在嘉義市受訪時表示，自己並不清楚案件真相，但就個人經驗而言，「對台灣的司法是完全沒有信心」，並強調司法是國家最後一道防線，應該被人民信任，「司法不要雙標」。針對謝典霖遭羈押禁見，柯文哲表示，他並不知道事情真相如何，不過以自己的個人經驗，「我對台灣的司法是完全沒有信心」。他的意見很簡單，就是司法不要雙標，因為司法是國家最後一道防線，應當被人民信任。柯文哲進一步質疑，謝典霖到底做了什麼事情，「坦白講是請客，然後現在變成是貪污？」如果未來都要採取相同標準處理，那也可以，但台灣過去不是沒有選舉，未來也不會沒有選舉。柯文哲表示，他要提醒民進黨，這次究竟要把謝典霖案當成特例，還是以後相關案件都採取相同方式處理，應該把標準說清楚，「不要雙標就好了」。