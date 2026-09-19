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自強號車廂太髒！被畫「史努比、肥嘟嘟左衛門」超萌爆紅

▲台鐵一列EMU3000型新自強號被發現外部灰塵太多，有人利用其畫出史努比、肥嘟嘟左衛門。（圖／黃瓊慧桃園觀察日記臉書）

畫家身分曝光「竟是台鐵員工」！本人發聲道歉

傳要祭出懲處！台鐵澄清：告知不可再犯

台鐵一列EMU3000型新自強號，日前被發現因外部車廂累積太多灰塵，竟有人利用其在車體畫出史努比、肥嘟嘟左衛門等圖案，因太過可愛而在社群平台爆紅，事後台鐵也緊急派員清洗。在9月14日當天，，引發網友稱讚「以為是聯名活動，畫得真好」、「害我以為是彩繪列車」。事後台鐵緊急回應，依規定每800公里（約3天）安排一次車輛大洗，故該編組原定於當晚抵達潮州基地時進行車廂大洗，惟受外在天候環境因素影響，使車廂外壁提早髒污並遭作畫，並強調已派員將列車清洗乾淨。根據臉書粉絲團「來談鐵路」表示，，希望遊客在看到這些圖案時，搭車的心情也能跟著好轉。但事後一度傳出台鐵將對這名員工祭出懲處，不過台鐵澄清回應，經過調查是名七堵站調車人員在作業等待空檔，發現車廂外部累積灰塵，因此隨手用手套在車身上畫了幾筆，造成外界誤以為車廂遭人塗鴉破壞。至於外界關注員工有沒有因此受到懲處，台鐵出面澄清表示，