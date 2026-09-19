台鐵一列EMU3000型新自強號，日前被發現因外部車廂累積太多灰塵，竟有人利用其在車體畫出史努比、肥嘟嘟左衛門等圖案，因太過可愛而在社群平台爆紅，事後台鐵也緊急派員清洗。但根據臉書粉絲團「來談鐵路」、台鐵表示，畫家身分竟是台鐵七堵站調車人員，趁著作業等待空檔對車身繪畫，該名台鐵員工也發聲致歉。只不過後來一度傳出台鐵將對這名員工懲處，台鐵則出面澄清，只請當事人提出報告，並告知不可再犯。
自強號車廂太髒！被畫「史努比、肥嘟嘟左衛門」超萌爆紅
在9月14日當天，台鐵一列EMU3000型新自強號被發現外部車廂累積的灰塵太多，沒想到有人利用灰塵在車體畫出史努比、肥嘟嘟左衛門等圖案，由於圖案太過可愛，瞬間在網路上爆紅，引發網友稱讚「以為是聯名活動，畫得真好」、「害我以為是彩繪列車」。
畫家身分曝光「竟是台鐵員工」！本人發聲道歉
事後台鐵緊急回應，依規定每800公里（約3天）安排一次車輛大洗，故該編組原定於當晚抵達潮州基地時進行車廂大洗，惟受外在天候環境因素影響，使車廂外壁提早髒污並遭作畫，並強調已派員將列車清洗乾淨。
根據臉書粉絲團「來談鐵路」表示，在新自強號上畫史努比、肥嘟嘟左衛門的畫家，其實是台鐵員工，本人坦言只是隨手一畫，沒想到意外引發外界關注，不過該名員工也對自己行為致歉，同時也感謝大家喜歡他的創作，希望遊客在看到這些圖案時，搭車的心情也能跟著好轉。
傳要祭出懲處！台鐵澄清：告知不可再犯
但事後一度傳出台鐵將對這名員工祭出懲處，不過台鐵澄清回應，經過調查是名七堵站調車人員在作業等待空檔，發現車廂外部累積灰塵，因此隨手用手套在車身上畫了幾筆，造成外界誤以為車廂遭人塗鴉破壞。
至於外界關注員工有沒有因此受到懲處，台鐵出面澄清表示，由於該事件經媒體報導，已請當事人提出說明報告，以確認車廂沒有遭到破壞，車站主管亦告知當事人不可再犯，以免再次造成不必要的誤解。
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在9月14日當天，台鐵一列EMU3000型新自強號被發現外部車廂累積的灰塵太多，沒想到有人利用灰塵在車體畫出史努比、肥嘟嘟左衛門等圖案，由於圖案太過可愛，瞬間在網路上爆紅，引發網友稱讚「以為是聯名活動，畫得真好」、「害我以為是彩繪列車」。
事後台鐵緊急回應，依規定每800公里（約3天）安排一次車輛大洗，故該編組原定於當晚抵達潮州基地時進行車廂大洗，惟受外在天候環境因素影響，使車廂外壁提早髒污並遭作畫，並強調已派員將列車清洗乾淨。
根據臉書粉絲團「來談鐵路」表示，在新自強號上畫史努比、肥嘟嘟左衛門的畫家，其實是台鐵員工，本人坦言只是隨手一畫，沒想到意外引發外界關注，不過該名員工也對自己行為致歉，同時也感謝大家喜歡他的創作，希望遊客在看到這些圖案時，搭車的心情也能跟著好轉。
傳要祭出懲處！台鐵澄清：告知不可再犯
但事後一度傳出台鐵將對這名員工祭出懲處，不過台鐵澄清回應，經過調查是名七堵站調車人員在作業等待空檔，發現車廂外部累積灰塵，因此隨手用手套在車身上畫了幾筆，造成外界誤以為車廂遭人塗鴉破壞。
至於外界關注員工有沒有因此受到懲處，台鐵出面澄清表示，由於該事件經媒體報導，已請當事人提出說明報告，以確認車廂沒有遭到破壞，車站主管亦告知當事人不可再犯，以免再次造成不必要的誤解。