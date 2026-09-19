2026年名古屋亞洲運動會即將在19日正式舉行開幕式，然而賽事尚未正式全面開打，各項營運疏失與爭議卻已頻頻登上國際媒體版面。今（19）日，根據泰國和日本當地媒體報導，選手的伙食與交通安排問題相當嚴重，泰國代表隊傳出對寒酸的餐點感到不可思議，中國體操隊更在機場苦等巴士，餓了足足12小時。
伙食太寒酸 泰國教練傻眼：我們就吃這個比亞運？
根據日本《中央日報》報導，泰國台克球（Teqball）國家隊教練 在比賽場館領取午餐時，對餐點的份量與選擇感到震驚。
在社群網路上曝光的影片中，教練領取了一份炒花椰菜後，試圖再拿取另一道蔬菜配菜，卻遭工作人員當場制止並告知：「只能選一樣。」這份午餐並非自助式，而是由工作人員分配，內容僅有一紙杯白飯、一碗湯，以及三分隔免洗餐盒裡裝著的「三小塊雞肉和麵條」。
該名教練苦笑打趣地說：「份量實在太少了，連兩樣青菜都不能吃。」由於場館提供的餐點根本吃不飽，泰國代表隊最終只能無奈選擇到場館外覓食。
中國體操隊機場苦等 隊長崩潰：第一天就糟透了
除了伙食問題，交通接駁的混亂更讓各國選手叫苦連天。根據中國媒體《人民網》與《新華社》報導，中國代表團部分選手與職員在16日中午準時抵達名古屋機場後，卻被迫滯留在交通中心，遲遲等不到接駁巴士。現場除了中國隊，還有印度、越南、泰國等多國選手同樣在苦等，眾人皆露出疲憊的神情。
其中，中國男子體操隊更遭遇嚴重系統當機。21名成員中，系統上竟只顯示2人的資料正常，導致全隊無法登車。選手無奈表示：「沒有人告訴我們什麼時候能搭上車，工作人員也一頭霧水，只叫我們等。」
體操隊直到晚上6點才終於搭上車，在機場白白耗費近6小時。更慘的是，等待期間交通中心僅提供飲用水，完全沒有食物。中國體操隊隊長張博恒在微博上崩潰發文：「第一天就糟透了！我們最後連預定住宿的郵輪都上不去，被迫改住其他飯店，最慘的是我們整整餓了12個小時。」
選手村改睡郵輪惹議 中國桌球名將反覺「新鮮」
本屆亞運會為節省經費，並未興建專屬選手村，而是將選手分散安排在貨櫃屋、郵輪與飯店住宿。這項決策導致狀況百出，例如有泰國藤球選手因行政疏失未獲分配房間，只能克難地睡在郵輪大廳的地板上。
不過，相較於外界的批評，中國桌球代表隊倒是對「郵輪選手村」抱持不同看法。目前女單世界排名第二的孫穎莎受訪時表示：「這是我第一次睡在郵輪上，感覺很新鮮。船沒有想像中晃，整體體驗還不錯，現在最重要的是掌握好路線，千萬別搭錯車。」男單世界第一的王楚欽也說：「船很大，完全感覺不到搖晃，房間就在旁邊，跟住飯店的感覺確實不一樣，非常新鮮。」
然而，郵輪停泊在名古屋港，距離位於豐田市的桌球場館直線距離達30公里，單程通勤需要耗費1個半小時，這對選手的體力與時間管理無疑是一大考驗。相較之下，地主日本桌球隊則被安排住宿在豐田市內的飯店，引發外界對主辦方安排公平性的討論。
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根據日本《中央日報》報導，泰國台克球（Teqball）國家隊教練 在比賽場館領取午餐時，對餐點的份量與選擇感到震驚。
在社群網路上曝光的影片中，教練領取了一份炒花椰菜後，試圖再拿取另一道蔬菜配菜，卻遭工作人員當場制止並告知：「只能選一樣。」這份午餐並非自助式，而是由工作人員分配，內容僅有一紙杯白飯、一碗湯，以及三分隔免洗餐盒裡裝著的「三小塊雞肉和麵條」。
該名教練苦笑打趣地說：「份量實在太少了，連兩樣青菜都不能吃。」由於場館提供的餐點根本吃不飽，泰國代表隊最終只能無奈選擇到場館外覓食。
中國體操隊機場苦等 隊長崩潰：第一天就糟透了
除了伙食問題，交通接駁的混亂更讓各國選手叫苦連天。根據中國媒體《人民網》與《新華社》報導，中國代表團部分選手與職員在16日中午準時抵達名古屋機場後，卻被迫滯留在交通中心，遲遲等不到接駁巴士。現場除了中國隊，還有印度、越南、泰國等多國選手同樣在苦等，眾人皆露出疲憊的神情。
其中，中國男子體操隊更遭遇嚴重系統當機。21名成員中，系統上竟只顯示2人的資料正常，導致全隊無法登車。選手無奈表示：「沒有人告訴我們什麼時候能搭上車，工作人員也一頭霧水，只叫我們等。」
體操隊直到晚上6點才終於搭上車，在機場白白耗費近6小時。更慘的是，等待期間交通中心僅提供飲用水，完全沒有食物。中國體操隊隊長張博恒在微博上崩潰發文：「第一天就糟透了！我們最後連預定住宿的郵輪都上不去，被迫改住其他飯店，最慘的是我們整整餓了12個小時。」
選手村改睡郵輪惹議 中國桌球名將反覺「新鮮」
本屆亞運會為節省經費，並未興建專屬選手村，而是將選手分散安排在貨櫃屋、郵輪與飯店住宿。這項決策導致狀況百出，例如有泰國藤球選手因行政疏失未獲分配房間，只能克難地睡在郵輪大廳的地板上。
不過，相較於外界的批評，中國桌球代表隊倒是對「郵輪選手村」抱持不同看法。目前女單世界排名第二的孫穎莎受訪時表示：「這是我第一次睡在郵輪上，感覺很新鮮。船沒有想像中晃，整體體驗還不錯，現在最重要的是掌握好路線，千萬別搭錯車。」男單世界第一的王楚欽也說：「船很大，完全感覺不到搖晃，房間就在旁邊，跟住飯店的感覺確實不一樣，非常新鮮。」
然而，郵輪停泊在名古屋港，距離位於豐田市的桌球場館直線距離達30公里，單程通勤需要耗費1個半小時，這對選手的體力與時間管理無疑是一大考驗。相較之下，地主日本桌球隊則被安排住宿在豐田市內的飯店，引發外界對主辦方安排公平性的討論。
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